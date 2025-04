Beetlejuice Beetlejuice è tornato, in streaming in Italia: ecco quando e dove vederlo dal divano di casa

Il sequel più atteso dell’anno è finalmente disponibile: scopri quando e dove potrai guardarlo comodamente da casa tua.

Dopo un’attesa lunga 36 anni, il ritorno del celebre spiritello è diventato realtà. “Beetlejuice Beetlejuice”, diretto da Tim Burton, ha debuttato nelle sale italiane il 5 settembre 2024, riportando sul grande schermo Michael Keaton nei panni dell’iconico Betelgeuse, affiancato da Winona Ryder, Catherine O’Hara e la new entry Jenna Ortega nel ruolo di Astrid, la figlia adolescente di Lydia Deetz.

Il film ha riscosso un notevole successo al botteghino, incassando oltre 400 milioni di dollari a livello globale. Questo risultato ha spinto Warner Bros. a rendere disponibile il film in formato digitale già dall’8 ottobre 2024, seguito da un’uscita in DVD, Blu-ray e 4K UHD il 19 novembre dello stesso anno.

Negli Stati Uniti, “Beetlejuice Beetlejuice” è approdato sulla piattaforma di streaming Max il 6 dicembre 2024. Tuttavia, per quanto riguarda l’Italia, non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la disponibilità in streaming. Considerando le tempistiche precedenti, è plausibile che il film venga reso disponibile su piattaforme come Sky o Now nei prossimi mesi.

Nel frattempo, per chi non vede l’ora di rivedere il film, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su piattaforme digitali come Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play. Inoltre, per gli appassionati del formato fisico, il film è disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD.

Un ritorno tra nostalgia e nuove avventure

“Beetlejuice Beetlejuice” riprende la storia della famiglia Deetz, che, dopo una tragedia familiare, torna nella casa di Winter River. Qui, la giovane Astrid scopre il modellino della città in soffitta e, pronunciando il nome di Beetlejuice tre volte, riapre il portale per l’Aldilà, scatenando una serie di eventi soprannaturali.

Il film mescola sapientemente elementi nostalgici del primo capitolo con nuove dinamiche familiari, offrendo al pubblico una combinazione di humor nero, effetti speciali e momenti emozionanti. La regia di Tim Burton e la colonna sonora di Danny Elfman contribuiscono a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Dove e come guardarlo in Italia

Attualmente, “Beetlejuice Beetlejuice” non è ancora disponibile in streaming in Italia. Tuttavia, è possibile noleggiarlo o acquistarlo su piattaforme digitali come Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play. Per chi preferisce il formato fisico, il film è disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD.

Si consiglia di monitorare i canali ufficiali di Warner Bros. e delle principali piattaforme di streaming per aggiornamenti sulla disponibilità del film in Italia. Nel frattempo, è possibile rivivere le avventure del primo “Beetlejuice” su Max, dove il film originale è disponibile per lo streaming.

In attesa dell’uscita in streaming, preparatevi a pronunciare “Beetlejuice” tre volte e lasciatevi trasportare in un mondo di caos soprannaturale e divertimento senza fine.