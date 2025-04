Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise sfida i limiti in un’ultima, epica missione

Una nuova featurette svela acrobazie mozzafiato e tensione alle stelle per l’ottavo capitolo della saga

Il conto alla rovescia è iniziato: il 22 maggio 2025 arriva nelle sale italiane Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo e conclusivo capitolo della celebre saga action con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Diretto da Christopher McQuarrie, il film promette di alzare ulteriormente l’asticella dell’adrenalina, come dimostra la nuova featurette rilasciata da Paramount Pictures, che offre un assaggio delle spettacolari acrobazie e dell’intensa tensione narrativa che caratterizzeranno questa ultima missione.

La produzione del film ha affrontato numerose sfide, tra cui ritardi dovuti a scioperi e reshoot, che hanno fatto lievitare il budget a circa 400 milioni di dollari, rendendolo uno dei film più costosi di sempre. Nonostante ciò, l’attesa è alle stelle, alimentata dalle prime immagini che mostrano Tom Cruise impegnato in acrobazie al limite dell’impossibile, come una sequenza in cui è appeso a un biplano in volo, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel superare i limiti dell’azione cinematografica.

Il cast stellare include, oltre a Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis. La trama ruota attorno a una nuova minaccia globale: Ethan e il suo team devono recuperare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale in grado di causare disastri a livello mondiale. A ostacolarli c’è Gabriel, un misterioso individuo legato al passato di Ethan, dando vita a una resa dei conti mozzafiato attraverso i continenti.

Un’anteprima mondiale a Cannes

Mission: Impossible – The Final Reckoning avrà la sua anteprima mondiale fuori concorso al Festival di Cannes il 14 maggio 2025. Tom Cruise, insieme al regista Christopher McQuarrie e al cast, percorrerà la storica Montée des Marches, segnando la terza apparizione di Cruise sulla Croisette.

Questo evento sottolinea l’importanza del film nel panorama cinematografico internazionale e l’attenzione che suscita tra critica e pubblico.

Una sfida al botteghino

Con un budget stimato di 400 milioni di dollari, The Final Reckoning rappresenta una scommessa audace per Paramount Pictures. Per rientrare nelle spese, il film dovrebbe incassare almeno 800 milioni di dollari a livello globale, un traguardo ambizioso ma non impossibile, considerando il successo dei precedenti capitoli della saga. L’uscita del film sarà un banco di prova per valutare la capacità del franchise di attrarre ancora una volta il grande pubblico.

Mission: Impossible – The Final Reckoning si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile, che combina azione mozzafiato, una trama avvincente e un cast di alto livello. Tom Cruise, con la sua dedizione e il suo carisma, promette di regalare ai fan un’ultima missione indimenticabile. L’appuntamento è fissato per il 22 maggio 2025: preparatevi a vivere un’avventura al cardiopalma che segnerà la fine di un’era nel cinema d’azione.