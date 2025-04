Ryan Gosling protagonista di Star Wars: Starfighter, il nuovo film diretto da Shawn Levy

Annunciato a Tokyo il nuovo film Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling, in uscita il 28 maggio 2027

Durante la Star Wars Celebration 2025 tenutasi a Tokyo, è stato annunciato un nuovo capitolo dell’universo di Star Wars: “Star Wars: Starfighter”. Il film sarà diretto da Shawn Levy e vedrà come protagonista Ryan Gosling. La pellicola è ambientata cinque anni dopo gli eventi di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” e introdurrà nuovi personaggi in una storia indipendente dalle precedenti trilogie.

La produzione del film inizierà nell’autunno del 2025, con l’uscita prevista per il 28 maggio 2027. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai fan presenti all’evento, che hanno applaudito l’annuncio e la presenza sul palco di Gosling e Levy. Il film promette di offrire una nuova prospettiva nell’universo di Star Wars, esplorando territori narrativi finora inesplorati.

Ryan Gosling ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando di essere un fan di lunga data della saga. Il regista Shawn Levy, noto per il suo lavoro su “Deadpool & Wolverine” e “Stranger Things”, ha affermato che il film sarà un’avventura emozionante e accessibile sia ai nuovi spettatori che ai fan di lunga data.

Con “Star Wars: Starfighter”, Lucasfilm mira a espandere ulteriormente l’universo di Star Wars, offrendo nuove storie e personaggi che arricchiranno la saga. Il film rappresenta un’opportunità per esplorare nuove direzioni narrative e per coinvolgere una nuova generazione di spettatori.

Un nuovo capitolo per l’universo di Star Wars

“Star Wars: Starfighter” segna un’importante evoluzione nella saga, introducendo una storia indipendente ambientata in un periodo successivo alla trilogia sequel. Questa scelta narrativa permette di esplorare nuove dinamiche e di presentare personaggi inediti, offrendo al pubblico un’esperienza fresca e coinvolgente.

La collaborazione tra Ryan Gosling e Shawn Levy promette di portare sul grande schermo una combinazione di talento attoriale e visione registica che potrebbe ridefinire le aspettative per i futuri film della saga. Il coinvolgimento di Jonathan Tropper alla sceneggiatura aggiunge ulteriore profondità al progetto, garantendo una narrazione solida e avvincente.

Aspettative e prospettive future

L’annuncio di “Star Wars: Starfighter” ha generato grande entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori, che vedono in questo progetto un’opportunità per rilanciare la saga cinematografica dopo un periodo di pausa. La scelta di ambientare la storia in un periodo successivo alla trilogia sequel apre la strada a nuove possibilità narrative e a un’espansione dell’universo di Star Wars.

Con l’uscita prevista per il 2027, il film si inserisce in un periodo di rinnovato interesse per la saga, che include anche altri progetti come “The Mandalorian & Grogu”. “Star Wars: Starfighter” rappresenta quindi un tassello fondamentale nella strategia di Lucasfilm per il futuro del franchise. “Star Wars: Starfighter” si preannuncia come un capitolo innovativo e avvincente della saga, capace di attrarre sia i fan storici che nuovi spettatori. Con una combinazione di talento, visione e una storia inedita, il film ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nell’universo di Star Wars. L’attesa per il 28 maggio 2027 è già iniziata.