Patrick Schwarzenegger e Chloë Sevigny corteggiano Guadagnino per il nuovo American Psycho: ecco cosa sappiamo

Il remake di Guadagnino attira l’interesse di star emergenti e veterani: tra casting incerti e ritorni sorprendenti

Il cult thriller “American Psycho” si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova veste, grazie al regista Luca Guadagnino. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, ha già suscitato l’interesse di attori noti e emergenti, desiderosi di far parte di questa rivisitazione del romanzo di Bret Easton Ellis.

Patrick Schwarzenegger, noto per i suoi ruoli in serie come “The White Lotus” e “Gen V”, ha espresso pubblicamente il desiderio di interpretare il protagonista Patrick Bateman. Rispondendo a un fan su social media, ha dichiarato: “Niente mi piacerebbe di più” . La sua candidatura si aggiunge a quella di Austin Butler, già menzionato come possibile protagonista, anche se nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Nel frattempo, Chloë Sevigny, che nel film del 2000 interpretava Jean, la segretaria di Bateman, ha proposto a Guadagnino di riprendere il suo ruolo, magari con l’ausilio di tecnologie di ringiovanimento digitale. Tuttavia, il regista ha declinato l’idea, promettendole comunque una parte nel nuovo progetto .

Un casting ancora avvolto nel mistero

Nonostante le speculazioni, il casting ufficiale del nuovo “American Psycho” rimane incerto. Oltre a Schwarzenegger e Butler, anche Jacob Elordi è stato menzionato come possibile candidato per il ruolo di Bateman. La scelta del protagonista sarà cruciale per il successo del film, considerando l’iconica interpretazione di Christian Bale nel 2000.

Il casting director originale, Kerry Barden, ha espresso dubbi sulla scelta di Butler, ritenendolo “troppo bello” per il ruolo di Bateman, suggerendo invece che sarebbe più adatto per interpretare Paul Allen, personaggio precedentemente interpretato da Jared Leto.

Guadagnino promette una visione fedele al romanzo

Luca Guadagnino ha dichiarato che il suo adattamento sarà più fedele al romanzo originale rispetto alla versione del 2000. Con una sceneggiatura firmata da Scott Z. Burns, noto per “Contagion”, il film si preannuncia come una rilettura intensa e provocatoria della storia di Patrick Bateman.

La produzione è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse suscitato dalle dichiarazioni degli attori e dalle anticipazioni del regista suggerisce che il progetto potrebbe diventare uno dei più attesi dei prossimi anni. Il ritorno di “American Psycho” promette di riportare in auge le tematiche disturbanti e satiriche del romanzo di Ellis, con una nuova generazione di attori pronti a lasciare il segno. Mentre il casting definitivo è ancora da annunciare, l’entusiasmo attorno al progetto è palpabile, e i fan attendono con impazienza ulteriori sviluppi.