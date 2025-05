Deadpool tra gli X-Men, ma con una svolta inaspettata: il nuovo film Marvel cambia tutte le regole

Dopo il trionfo di Deadpool & Wolverine, Reynolds punta a un nuovo crossover con i mutanti più amati

Il mondo del cinema Marvel si prepara a un nuovo, entusiasmante capitolo. Ryan Reynolds, l’irriverente interprete di Deadpool, sta lavorando a un progetto che vedrà il suo personaggio unirsi ad alcuni membri degli X-Men. Dopo il successo di Deadpool & Wolverine, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, l’attore canadese sembra intenzionato a continuare a esplorare le dinamiche di gruppo, piuttosto che concentrarsi su un’avventura solitaria del suo antieroe.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Reynolds sta sviluppando un nuovo film che vedrà Deadpool affiancato da tre o quattro mutanti iconici. L’idea è quella di creare un ensemble in cui il Mercenario Chiacchierone possa interagire con altri personaggi, mantenendo il suo stile unico e irriverente. Nonostante il progetto sia ancora in fase embrionale e non sia stato ancora presentato ufficialmente ai Marvel Studios, l’entusiasmo intorno a questa possibile collaborazione è già alle stelle.

Reynolds ha espresso in diverse occasioni la sua preferenza per le storie corali, sottolineando come Deadpool funzioni meglio quando è inserito in un contesto di gruppo. In particolare, l’attore ha dichiarato che vedere il suo personaggio unirsi ufficialmente agli X-Men o agli Avengers rappresenterebbe una sorta di “realizzazione del desiderio”, segnando la fine del suo arco narrativo. Per questo motivo, l’obiettivo è quello di mantenere Deadpool come un outsider, capace di interagire con altri eroi senza diventare parte integrante di un team.

Il successo di Deadpool & Wolverine ha dimostrato quanto il pubblico apprezzi le interazioni tra Deadpool e altri personaggi dell’universo Marvel. Il film ha visto il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e ha introdotto nuovi personaggi, come Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin. Questa formula vincente ha spinto Reynolds a esplorare ulteriormente le possibilità offerte dalle dinamiche di gruppo, cercando di replicare e ampliare il successo ottenuto.

Un progetto ambizioso in fase di sviluppo

Attualmente, Reynolds sta lavorando a diverse idee per questo nuovo film, valutando quali personaggi degli X-Men includere e come strutturare la storia. L’attore è noto per il suo coinvolgimento attivo nei progetti a cui partecipa, spesso contribuendo anche alla scrittura e alla produzione. In questo caso, sembra che Reynolds stia collaborando con alcuni dei suoi partner creativi abituali, come il regista Shawn Levy, con cui ha già lavorato in Free Guy e The Adam Project.

Nonostante l’entusiasmo, il progetto non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da parte dei Marvel Studios. Tuttavia, considerando il successo dei precedenti film di Deadpool e l’interesse del pubblico per le storie che coinvolgono più personaggi, è probabile che il progetto riceva presto l’approvazione necessaria per entrare in produzione.

Le implicazioni per l’universo Marvel

L’introduzione di un film che unisce Deadpool e gli X-Men potrebbe avere importanti implicazioni per l’universo cinematografico Marvel. Da un lato, permetterebbe di approfondire ulteriormente il personaggio di Deadpool, esplorando nuove dinamiche e relazioni. Dall’altro, offrirebbe l’opportunità di reintrodurre alcuni membri degli X-Men, magari con nuovi attori o in versioni alternative, preparando il terreno per futuri sviluppi narrativi.

Inoltre, un progetto di questo tipo potrebbe fungere da ponte tra le diverse linee temporali e universi presenti nel Marvel Cinematic Universe, sfruttando le possibilità offerte dal multiverso. Questo approccio consentirebbe di mantenere coerenza con le storie precedenti, pur introducendo nuovi elementi e personaggi. In conclusione, il nuovo progetto di Ryan Reynolds promette di portare una ventata di freschezza e originalità nell’universo Marvel. Con la sua combinazione di umorismo, azione e personaggi iconici, il film potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento per il genere dei cinecomic, consolidando ulteriormente il successo di Deadpool e aprendo la strada a nuove, entusiasmanti avventure.