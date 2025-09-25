Wicked: For Good conferma la teoria segreta su Dorothy che i fan aspettavano da anni

Il nuovo film tratto dal musical di Broadway svela un dettaglio sorprendente che collega la storia di Elphaba alla futura eroina di Oz.

C’era grande attesa intorno a Wicked: For Good, il film che porta al cinema una delle opere teatrali più amate al mondo. E tra le tante domande che i fan si sono posti negli ultimi mesi, una in particolare ha finalmente trovato risposta: Dorothy, la celebre protagonista de Il mago di Oz, ha davvero un ruolo nascosto nella vicenda?

Secondo quanto emerso dal nuovo materiale promozionale e dalle parole dei creatori, la teoria che circolava da anni tra gli spettatori è stata confermata. Wicked: For Good non solo racconta le origini della Strega dell’Ovest e della sua complessa amicizia con Glinda, ma getta anche le basi narrative che preparano l’arrivo di Dorothy nella storia. Un indizio che fino a oggi era rimasto sottotraccia, ma che ora viene finalmente portato alla luce.

Il musical di Broadway aveva già lasciato intravedere qualche segnale: riferimenti velati, piccoli dettagli nella scrittura dei personaggi e un senso di attesa che avvolgeva l’intera vicenda. Il film riprende questi elementi e li sviluppa con più chiarezza, trasformando la connessione con Dorothy in un tassello fondamentale del puzzle.

I fan più attenti hanno subito notato come il trailer e le prime immagini diffondessero indizi legati alla giovane ragazza del Kansas, confermando che la sua ombra aleggia già sulle vicende di Elphaba. Non è ancora dato sapere se la vedremo in carne e ossa, ma la sua presenza è ormai parte integrante del racconto.

Un legame che arricchisce la storia di Oz

Il fatto che Dorothy sia evocata in Wicked: For Good ha un valore particolare: arricchisce la narrazione con un senso di continuità che lega ancora di più il prequel al classico Il mago di Oz. Non si tratta di un semplice cameo, ma di una prospettiva che permette di leggere l’intera vicenda con nuovi occhi.

Il percorso di Elphaba, la sua trasformazione e il suo conflitto con Glinda non sono più soltanto vicende isolate, ma diventano l’antefatto necessario per comprendere ciò che accadrà quando Dorothy calcherà la strada di mattoni gialli. In questo modo, il film non solo emoziona chi ama il musical, ma parla direttamente anche ai cultori della tradizione cinematografica legata a Oz.

Una mossa che alimenta l’attesa

Confermare questa teoria significa accendere ulteriormente l’hype intorno al progetto. I fan ora si chiedono se Dorothy comparirà realmente in una scena finale, se sarà solo evocata o se invece diventerà protagonista di un possibile sequel. Le ipotesi si moltiplicano, alimentando discussioni e speculazioni online.

Quel che è certo è che Wicked: For Good non è un semplice adattamento teatrale, ma una riscrittura in grado di ampliare l’universo narrativo di Oz. E la conferma della connessione con Dorothy rende ancora più forte la sensazione che siamo di fronte a un progetto destinato a lasciare il segno, non solo come musical cinematografico, ma come tassello fondamentale nella storia di un mito che continua a incantare generazioni.