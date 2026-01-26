I Peccatori arriva in prima TV oggi, sedici nomination agli Oscar 2026: il film evento di Ryan Coogler

Questa sera il film record candidato a sedici premi Oscar, con Michael B. Jordan protagonista assoluto.

Lunedì 26 gennaio alle 21:15 debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW I Peccatori, il film evento diretto da Ryan Coogler che ha stabilito un record storico con sedici nomination agli Oscar® 2026. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è disponibile anche on demand e, su Sky, in 4K, confermandosi come uno degli appuntamenti cinematografici più rilevanti dell’anno.

Il successo critico e industriale de I Peccatori è già stato sancito ai Golden Globe 2026, dove la pellicola ha conquistato due riconoscimenti importanti: Miglior risultato al cinema e al botteghino e Miglior colonna sonora. Un risultato che anticipa l’impatto di un film destinato a lasciare il segno anche nella stagione dei premi più prestigiosa.

Un record storico agli Oscar® 2026

Con ben sedici candidature, I Peccatori entra nella storia degli Oscar® come uno dei titoli più nominati di sempre. Ryan Coogler è candidato per Miglior film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, mentre Michael B. Jordan concorre come Miglior attore protagonista grazie a un’interpretazione particolarmente intensa e sfaccettata.

Tra le altre nomination figurano Miglior attrice non protagonista per Wunmi Mosaku e Miglior attore non protagonista per Delroy Lindo. A queste si aggiungono le candidature tecniche e artistiche che testimoniano l’eccezionale cura del progetto: Miglior casting, Miglior fotografia ad Autumn Durald Arkapaw, Miglior montaggio a Michael P. Shawver, Miglior scenografia, Migliori costumi, Miglior trucco e acconciatura, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi, Miglior canzone originale e Miglior colonna sonora originale.

Un elenco che racconta l’ambizione e la complessità di un film capace di fondere spettacolo e profondità narrativa, imponendosi come uno dei titoli più completi e stratificati del panorama recente.

Al centro di I Peccatori c’è Michael B. Jordan, protagonista di un doppio ruolo che rappresenta una delle prove più impegnative e riuscite della sua carriera. Accanto a lui, il cast riunisce Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo, contribuendo a costruire un affresco umano ricco e credibile.

Il film segna una nuova tappa nel percorso autoriale di Ryan Coogler, che qui intreccia horror, fanta-thriller e dramma in un racconto denso di simbolismi. Al centro emergono temi come il mito americano, la colpa e la redenzione, affrontati attraverso un linguaggio visivo potente e un ritmo narrativo capace di tenere insieme introspezione e tensione.

Lo stesso Coogler ha definito I Peccatori una vera e propria lettera d’amore al cinema, nata dal desiderio di tornare a raccontare storie che sappiano emozionare e interrogare lo spettatore, senza rinunciare a una forte identità autoriale.

Sinossi e appuntamento in TV

Cercando di lasciarsi alle spalle un passato segnato da errori e dolore, due fratelli gemelli tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio. Ma quello che li attende è un male ancora più grande, pronto a riemergere e a mettere alla prova ogni loro certezza. Un ritorno che si trasforma in una discesa nei lati più oscuri dell’animo umano.

I Peccatori va in onda lunedì 26 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire uno dei film più discussi, premiati e ambiziosi della stagione cinematografica 2026.