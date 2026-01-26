Oscar 2026, la corsa entra nel vivo: dove vedere i film candidati | La guida completa

Con le nomination ufficiali annunciate, è il momento giusto per recuperare i titoli in gara prima della notte degli Oscar.

Con l’annuncio delle nomination alla 98ª edizione degli Oscar, l’attenzione degli appassionati di cinema si sposta inevitabilmente verso i film candidati e, soprattutto, su dove sia possibile vederli in Italia. La cerimonia si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, ma la corsa alle statuette è già entrata nel vivo, alimentata da discussioni, pronostici e confronti tra i titoli più forti dell’anno.

L’edizione 2026 si distingue per una selezione particolarmente ricca e variegata, che spazia dall’horror d’autore al cinema storico, passando per grandi produzioni hollywoodiane e opere più intime e contemplative. Molti film sono ancora in sala, altri sono già approdati sulle piattaforme di streaming o disponibili in prima visione televisiva, offrendo al pubblico diverse possibilità per recuperare i candidati prima della serata finale.

I film più candidati e dove recuperarli

A dominare questa edizione è I Peccatori, che con 16 candidature stabilisce un record storico. Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan in un intenso doppio ruolo, il film mescola horror, dramma e suggestioni musicali per riflettere sul mito americano, sulla colpa e sulla redenzione. Dopo l’uscita nelle sale italiane la scorsa primavera, il film è ora disponibile sulle principali piattaforme digitali e ha trovato spazio anche nella programmazione televisiva in prima serata.

Subito dietro, con 13 nomination, si colloca Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, uno dei titoli più discussi della stagione. Il film vanta un cast di altissimo livello e compare in quasi tutte le categorie principali, confermandosi come uno dei favoriti assoluti. È disponibile in streaming in abbonamento e in formato digitale a pagamento.

Tra i titoli più attesi figura anche Frankenstein di Guillermo del Toro, che raccoglie 9 candidature. La rilettura del classico di Mary Shelley ha convinto l’Academy per l’impatto visivo, i costumi e il lavoro sul trucco, oltre all’interpretazione della creatura. Il film è facilmente recuperabile in streaming.

Con lo stesso numero di nomination troviamo Marty Supreme, attualmente ancora nelle sale italiane. Il film ha attirato l’attenzione per la regia di Josh Safdie e per la performance di Timothée Chalamet, tra i nomi più forti nella corsa come miglior attore protagonista. Sempre al cinema è anche Sentimental Value, l’opera del norvegese Joachim Trier che racconta un rapporto familiare complesso e doloroso, già molto apprezzata nei festival europei.

Uscite imminenti, streaming e titoli da recuperare

Tra i film che arriveranno a breve nelle sale italiane spicca Hamnet – Nel nome del figlio, candidato con 8 nomination. Il film racconta il lutto di William Shakespeare dopo la morte del figlio e segna un nuovo capitolo importante nella carriera di Chloé Zhao. L’uscita è prevista per i primi giorni di febbraio, rendendolo uno dei titoli chiave da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Sul fronte dello streaming, Bugonia di Yorgos Lanthimos è già disponibile in digitale. Il film, candidato in quattro categorie, conferma il regista greco come una delle voci più riconoscibili e divisive del cinema contemporaneo. Sempre a febbraio arriverà invece L’agente segreto, thriller ambientato nel Brasile della dittatura militare, che ha ottenuto candidature sia come miglior film sia come miglior film internazionale.

Non manca il grande spettacolo con F1 – Il film, produzione ad alto budget che racconta il ritorno di un ex pilota nel mondo della Formula 1. Candidato per montaggio, sonoro ed effetti speciali, è già disponibile in streaming e rappresenta una delle proposte più accessibili per il grande pubblico.

Chi preferisce un cinema più intimo può invece recuperare Train Dreams, prodotto da Netflix e ambientato nell’Idaho di inizio Novecento. Il film è candidato in quattro categorie e si distingue per il suo tono contemplativo e per il rapporto quasi mistico tra il protagonista e la natura.

Completano il quadro alcuni titoli che meritano attenzione anche al di fuori delle candidature principali, come KPop Demon Hunters, in corsa per miglior film d’animazione, e Sirāt, premiato a Cannes e candidato come miglior film internazionale. In attesa della notte degli Oscar, questa edizione offre quindi un’occasione ideale per esplorare un panorama cinematografico ricco, vario e sorprendente, tra sala, streaming e televisione.