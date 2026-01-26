Derby Cabaret torna per una sera | Comicità e musica live al Manzoni di Milano | Il pubblico decide

Una sola data al Teatro Manzoni per il ritorno del talent comico che celebra la tradizione milanese del Derby.

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20,45 il Teatro Manzoni di Milano ospita un appuntamento speciale dedicato alla comicità dal vivo. Sold Out presenta il Manzoni Derby Cabaret, il talent show comico che, per una serata unica, riporta sul palco uno dei format più amati dal pubblico milanese.

Alla conduzione tornano eccezionalmente Maurizio Colombi e Luisa Corna, coppia affiatata che ha segnato la storia del progetto fin dalla sua nascita nel 2013. Il Manzoni Derby Cabaret è nato con l’obiettivo di dare nuova linfa alla comicità cittadina, intrecciando cabaret e musica dal vivo e richiamando lo spirito della grande tradizione del Derby Club, luogo simbolo dell’umorismo milanese.

Un talent comico tra sfide, risate e musica dal vivo

La serata vedrà alternarsi sul palco Max Cavallari, Enzo Polidoro, Omar Pirovano e altri comici a sorpresa, protagonisti di una vera e propria sfida a colpi di battute. Il format mantiene intatta la sua anima competitiva: sarà infatti il pubblico in sala a decretare il vincitore, trasformandosi in una giuria attiva e parte integrante dello spettacolo.

Ad accompagnare i comici ci sarà una rock band dal vivo composta da Davide Magnabosco al pianoforte, Alberto Schirò alla chitarra, Max Zaccaro al basso e Alex Polifrone alla batteria. La musica non sarà un semplice contorno, ma un elemento centrale dello show, capace di amplificare il ritmo e l’energia delle esibizioni.

Il ritorno di un format che ha segnato la comicità milanese

Il Manzoni Derby Cabaret ha attraversato quattro stagioni, diventando un punto di riferimento per chi ama una comicità intelligente, pulita e capace di dialogare con il pubblico. La presenza di Maurizio Colombi, con la sua allegria contagiosa, e di Luisa Corna, artista eclettica dalle spiccate doti vocali, garantisce un equilibrio perfetto tra intrattenimento, musica e improvvisazione.

Questa serata speciale promette sorprese, adrenalina e coinvolgimento diretto del pubblico, che non sarà solo spettatore ma protagonista attivo della gara. Tra risate, musica dal vivo e spirito di competizione, il Manzoni Derby Cabaret si prepara a celebrare ancora una volta l’eredità del cabaret milanese in una veste contemporanea e dinamica.

Una sola data, un solo vincitore e una domanda che accompagnerà tutta la serata: chi conquisterà il pubblico del Teatro Manzoni?