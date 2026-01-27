Daniele Gattano torna al Manzoni,  Perestrojka e Pancake tra ironia e assurdo | Due date evento

Il nuovo spettacolo di stand-up comedy arriva a Milano tra contraddizioni, risate e provocazioni contemporanee.

Lunedì 9 febbraio e martedì 31 marzo 2026, sempre alle ore 20,45, il Teatro Manzoni di Milano ospita Perestrojka e Pancake, il nuovo spettacolo di Daniele Gattano, prodotto da Savà Produzioni Creative. Due date per un ritorno molto atteso, che conferma l’artista come una delle voci più riconoscibili e irriverenti della stand-up comedy italiana.

Già dal titolo, lo spettacolo dichiara la propria natura paradossale e provocatoria. Perestrojka e Pancake è un viaggio comico tra le contraddizioni del presente, un racconto surreale e lucidissimo delle assurdità quotidiane che caratterizzano il nostro tempo. Gattano osserva il mondo con uno sguardo tagliente e personale, mescolando riferimenti colti, cultura pop e un’ironia che non risparmia nulla e nessuno.

Un monologo sul caos contemporaneo

Scritto da Daniele Gattano con la collaborazione di Manuela Mazzocchi, lo spettacolo affronta una lunga serie di domande solo apparentemente leggere. Ci si può fidare dei doccia shampoo degli alberghi? L’attaccatura dei capelli che spunta dal velo di una suora è errore o ribellione? Se si diventasse ricchi, che tipo di ricchi si sarebbe? E perché, in un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, scegliere ancora il teatro?

Attraverso battute fulminanti e accostamenti imprevedibili, Gattano attraversa temi e personaggi lontanissimi tra loro: patrioti e oroscopisti, Meryl Streep e Mussolini, farfalle azzurre e inni nazionali alternativi. Il risultato è uno spaccato dissacrante della contemporaneità, in cui il comico smonta certezze e cliché con apparente leggerezza, trasformando il banale in qualcosa di sorprendentemente geniale.

Daniele Gattano, una voce unica della stand-up italiana

Classe ironica per vocazione, Daniele Gattano nasce a Verbania e debutta come comico a Colorado. Negli anni costruisce un percorso solido e riconoscibile, passando da Real Time con i Diversity Media Awards a Comedy Central, dove dal 2017 è nel cast di Stand-Up Comedy. Su Sky partecipa a Zelig C-Lab, Comedians Solve World Problems e Il Salotto di Michela Giraud, mentre su Rai 2 e Italia 1 si distingue per i suoi monologhi a Battute? e Le Iene.

Ha condotto numerosi eventi pubblici, tra cui tre edizioni del Milano Pride, e ha portato in teatro diversi spettacoli di stand-up, da Fuori a Male Male fino a Ananassy Baby. Ogni volta annunciato come l’ultimo, ogni volta seguito da un nuovo capitolo. Anche Perestrojka e Pancake viene presentato come l’addio definitivo alla scena, con quella ironia auto-sabotante che è ormai parte integrante del personaggio.

Tra comicità intelligente, osservazione sociale e gusto per l’assurdo, lo spettacolo promette risate continue e riflessioni inattese. Un appuntamento imperdibile per chi ama la stand-up che graffia, provoca e diverte senza scorciatoie, dimostrando ancora una volta che il teatro resta uno spazio privilegiato per raccontare il presente.