In the Grey esce dall’ombra, il film di Guy Ritchie trova finalmente una data | Cosa è successo dietro le quinte

Sembrava destinato a sparire dai radar, invece l’action con Henry Cavill e Jake Gyllenhaal arriva al cinema nel 2026.

Per mesi il suo destino è rimasto sospeso, avvolto da un silenzio che ha fatto pensare al peggio. In the Grey, il nuovo film action diretto da Guy Ritchie con protagonisti Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, era improvvisamente scomparso dai calendari delle uscite, alimentando dubbi e voci su un possibile ridimensionamento o addirittura su una cancellazione definitiva.

Ora, però, il progetto torna ufficialmente alla luce. Dopo il passo indietro dello studio che inizialmente avrebbe dovuto distribuirlo, il film ha trovato una nuova casa e, soprattutto, una data d’uscita ufficiale. Un passaggio cruciale che rimette In the Grey al centro dell’attenzione e chiarisce una situazione che, fino a poco tempo fa, appariva tutt’altro che stabile.

Il dietrofront che ha messo a rischio il film

In the Grey era stato inizialmente programmato per l’uscita a inizio 2025. Tutto sembrava procedere secondo i piani, finché Lionsgate ha deciso di rimuovere il titolo dal proprio calendario, senza fornire spiegazioni dettagliate. Una scelta che ha immediatamente sollevato interrogativi, soprattutto considerando il profilo del regista e il peso del cast coinvolto.

Il ritiro ha fatto temere che il film potesse rimanere bloccato a tempo indeterminato, una sorte non così rara nel panorama industriale contemporaneo, dove anche produzioni ambiziose possono finire in una sorta di limbo distributivo. In questo caso, però, la situazione ha preso una piega diversa grazie all’intervento di Black Bear, studio indipendente che ha acquisito i diritti per la distribuzione cinematografica.

L’accordo ha permesso di ridefinire i ruoli: Black Bear porterà il film nelle sale, mentre Lionsgate si occuperà della distribuzione digitale e pay-TV. Una soluzione che ha sbloccato il progetto e fissato una nuova finestra di lancio.

Data d’uscita, cast e ambizioni del progetto

Con il nuovo assetto distributivo, In the Grey arriverà nei cinema a partire dal 10 aprile 2026. Una collocazione primaverile che segnala fiducia nel potenziale commerciale del film e nella sua capacità di intercettare il pubblico amante dell’action spettacolare.

Scritto e diretto da Guy Ritchie, il film riunisce un cast di primo piano. Oltre a Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, figurano Eiza González, Rosamund Pike, Kristofer Hivju e Fisher Stevens. Un insieme di volti noti che riflette l’ambizione di un progetto pensato per un pubblico internazionale.

La storia ruota attorno a una squadra segreta di agenti d’élite che opera nell’ombra, muovendosi tra potere, influenza e violenza ad alto potenziale. Quando un despota spietato mette le mani su una fortuna superiore al miliardo di dollari, il gruppo viene incaricato di recuperare il bottino. Quella che sembra una missione impossibile si trasforma rapidamente in una guerra totale, fatta di strategia, inganni e lotta per la sopravvivenza.

Il progetto si inserisce perfettamente nel percorso recente di Guy Ritchie, sempre più orientato verso un cinema d’azione muscolare, ironico e stilizzato, capace di mescolare ritmo serrato e personaggi larger than life. Non a caso, Black Bear ha già annunciato che distribuirà anche Wife and Dog, altro thriller firmato dal regista, segno di una collaborazione destinata a proseguire.

Dopo mesi di incertezza, In the Grey può finalmente contare su una rotta chiara. Il film che sembrava destinato a restare bloccato dietro le quinte si prepara ora a raggiungere il pubblico, portando con sé l’aspettativa di un action ad alto tasso di spettacolo e una nuova conferma dello stile inconfondibile di Guy Ritchie.