Febbraio 2026 su Netflix, un mese carico di ritorni attesi e nuove storie | Le serie da non perdere

Tra grandi ritorni, debutti italiani e finali molto attesi, Netflix prepara uno dei mesi più densi della stagione.

Febbraio si annuncia come uno dei mesi più intensi dell’anno per gli abbonati Netflix. Il catalogo delle serie TV si arricchisce infatti di nuovi titoli, ritorni di peso e conclusioni molto attese, componendo un’offerta pensata per soddisfare pubblici diversi, dagli amanti del legal drama agli appassionati di thriller politici, fino a chi cerca romanticismo o produzioni italiane ad alto budget.

Il mese si apre sotto il segno della tensione e della serialità di lungo corso, con personaggi già amatissimi che tornano in scena in condizioni peggiori del previsto. Allo stesso tempo, Netflix scommette su nuove storie e nuovi mondi narrativi, dimostrando ancora una volta di voler presidiare ogni genere con continuità e ambizione.

Ritorni attesi e grandi franchise

Uno degli appuntamenti più importanti di febbraio è il ritorno di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer con la quarta stagione. Questa volta Mickey Haller non è chiamato a difendere un cliente qualsiasi, ma se stesso. Accusato di omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un ex cliente nel bagagliaio della sua Lincoln, il protagonista si ritrova intrappolato in un incubo giudiziario che mette alla prova non solo le sue abilità legali, ma anche la sua tenuta psicologica. Lo scontro con il sistema, l’FBI e i fantasmi del passato rende questa stagione la più cupa e personale della serie.

Sale ulteriormente la tensione con la terza stagione di The Night Agent. L’agente Peter Sutherland viene rispedito sul campo per una missione internazionale che parte da Istanbul e si trasforma rapidamente in una caccia senza regole. Tra informazioni governative trafugate, omicidi e una rete di riciclaggio di denaro che coinvolge livelli altissimi del potere, la serie spinge ancora di più sul thriller geopolitico, mettendo in discussione la stabilità delle istituzioni e la possibilità stessa di distinguere amici e nemici.

Grande attesa anche per la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton, che arriva a fine mese. Nella Londra Regency, Benedict Bridgerton continua il suo percorso sentimentale, tra maschere, segreti e identità nascoste. Il romanticismo resta centrale, ma questa volta la vera difficoltà non è trovare l’amore, bensì comprenderne il prezzo.

Nuove serie, Italia e sorprese di febbraio

Tra le novità più rilevanti spicca Motorvalley, nuova serie italiana con Luca Argentero e Giulia Michelini. Ambientata nel mondo delle corse GT e dell’industria automobilistica, la storia segue una giovane ereditiera decisa a riconquistare il proprio spazio in una famiglia potente e ostile. Tra motori, rivalità, ambizioni e relazioni tese, la velocità diventa una metafora di sopravvivenza in un ambiente dove ogni errore può essere fatale.

Il mese di San Valentino segna anche l’arrivo, per la prima volta in Italia, delle prime tre stagioni di Sullivan’s Crossing. Al centro del racconto c’è una neurochirurga di successo che, dopo un evento traumatico, torna nella sua terra d’origine in Nuova Scozia. Qui è costretta a fare i conti con un passato irrisolto, un presente complicato e un nuovo legame sentimentale che mette in discussione tutte le sue certezze.

Accanto ai titoli di punta, febbraio propone un’offerta molto ampia che include miniserie, produzioni internazionali, ritorni di catalogo importanti e nuovi generi. Arrivano intere saghe storiche della televisione, come grandi medical e crime del passato, insieme a docuserie, reality e intrattenimento che spaziano dalla cucina allo sport, fino ai dietro le quinte dei grandi fenomeni pop.

Netflix conferma così una strategia chiara: presidiare il tempo degli spettatori con un flusso continuo di contenuti, alternando sicurezza e sperimentazione. Febbraio 2026 non è solo un mese di passaggio, ma un vero banco di prova per alcune delle serie più seguite della piattaforma, pronte a rilanciare, chiudere o reinventare le proprie storie davanti a un pubblico sempre più esigente.