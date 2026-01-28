Berlino torna in azione, il teaser svela un colpo ancora più grande | La nuova stagione arriva a maggio

Netflix mostra le prime immagini della seconda stagione dello spin-off de La casa di carta, tra arte, vendetta e nuovi giochi di potere.

Qualcosa di enorme sta per rimettersi in moto. Le prime immagini diffuse da Netflix lasciano intendere che il prossimo piano di Berlino non sarà una semplice rapina, ma un’operazione costruita su più livelli, dove nulla è davvero ciò che sembra. Con il teaser trailer italiano di Berlino e la Dama con l’ermellino, la serie torna a far parlare di sé e prepara il terreno per una seconda stagione che promette di alzare ulteriormente la posta.

Dopo il successo del primo capitolo, lo spin-off de La casa di carta riporta al centro uno dei personaggi più magnetici dell’intero universo narrativo creato da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Il ritorno di Berlino, interpretato ancora una volta da Pedro Alonso, è fissato in esclusiva su Netflix dal 15 maggio, data che segna l’inizio di una nuova, pericolosa partita.

Una nuova città, un nuovo inganno

Archiviata l’avventura parigina della prima stagione, l’azione si sposta in Siviglia, scenario elegante e ingannevole che diventa il palcoscenico di quello che viene già definito “il colpo più grande della storia”. Berlino e Damián riuniscono la banda con un obiettivo apparentemente chiaro: sottrarre uno dei dipinti più celebri al mondo, La dama con l’ermellino.

Ma il teaser lascia intuire subito che la rapina è solo una facciata. Come spesso accade nei piani di Berlino, l’arte diventa uno strumento e non il vero fine. Dietro il furto si nasconde una manovra molto più personale e pericolosa, che coinvolge il Duca di Malaga e sua moglie, convinti di poter manipolare e ricattare il ladro senza pagarne le conseguenze.

È un errore che risveglia il lato più oscuro del protagonista. La vendetta diventa il vero motore della storia, trasformando il colpo in una resa dei conti dove potere, orgoglio e ferite mai rimarginate si intrecciano in modo esplosivo.

Volti noti, nuovi equilibri e un ritorno inatteso

Accanto a Pedro Alonso tornano i membri storici della banda, interpretati da Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez. Personaggi che il pubblico ha già imparato a conoscere e che ora si muovono in un contesto ancora più instabile.

La nuova stagione introduce anche volti inediti destinati a cambiare gli equilibri. Inma Cuesta interpreta Candela, figura imprevedibile e provocatoria che sembra destinata a entrare profondamente nella vita di Berlino. José Luis García-Pérez dà volto all’eccentrico Duca di Malaga, Álvaro Hermoso de Medina, mentre Marta Nieto è la Duchessa Genoveva Dante, personaggio raffinato e ambiguo che promette di avere un ruolo centrale nella trama.

A rendere il quadro ancora più intrigante è la conferma di un cameo di Álvaro Morte, che tornerà nei panni del Professore. Un ritorno simbolico che rafforza il legame diretto con La casa di carta e amplia ulteriormente l’universo della saga.

Composta da otto episodi, la seconda stagione è scritta da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato insieme a un team di sceneggiatori consolidato, mentre alla regia si alternano Albert Pintó, David Barrocal e José Manuel Cravioto. Il teaser promette eleganza, tensione e colpi di scena continui, confermando Berlino come una delle figure più complesse e affascinanti del franchise.

Questa volta non si tratta solo di rubare qualcosa di inestimabile. In gioco c’è l’identità stessa di Berlino, la sua sete di controllo e la sua capacità di trasformare ogni piano in una dichiarazione di potere. Siviglia è pronta a diventare il nuovo campo di battaglia. E il conto, questa volta, sembra destinato a essere salato.