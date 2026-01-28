Detective Hole arriva su Netflix, il teaser svela un ritorno cupo e inquietante | La data da segnarsi

Un poliziotto tormentato, un nemico interno e un serial killer: l’universo di Jo Nesbø prende finalmente forma sullo schermo.

Qualcosa di oscuro sta per emergere dalle strade di Oslo. Il primo teaser di Detective Hole lascia intuire un racconto teso, sporco e profondamente inquieto, dove il pericolo non arriva solo dall’esterno, ma nasce anche dentro chi dovrebbe combatterlo. Netflix si prepara a portare in streaming uno dei personaggi più complessi e amati del crime europeo, e le prime immagini promettono un viaggio tutt’altro che rassicurante.

Dal 26 marzo saranno disponibili nove episodi della serie tratta dai romanzi di Jo Nesbø, autore norvegese considerato il re indiscusso dello scandinoir. Dopo anni di adattamenti parziali e tentativi cinematografici, Harry Hole trova finalmente una forma seriale pensata per esplorarne a fondo le contraddizioni, i fallimenti e la violenza morale che lo circonda.

Un antieroe in guerra con il sistema e con se stesso

Harry Hole non è un investigatore qualunque. È brillante, ossessivo, spesso autodistruttivo. Vive in costante equilibrio precario tra il suo lavoro nella squadra omicidi e una spirale personale fatta di alcolismo, depressione e isolamento. La serie prende ispirazione soprattutto dal quinto romanzo della saga, La stella del diavolo, e mette subito al centro uno scontro che va oltre il classico gioco tra poliziotto e criminale.

Il cuore della prima stagione è infatti il conflitto tra due detective che operano su lati opposti della legge. Da una parte Harry, dall’altra Tom Waaler, collega corrotto e avversario storico, figura ambigua che incarna il marciume nascosto dentro le istituzioni. Mentre un serial killer semina morte, Harry deve muoversi lungo confini etici sempre più labili, cercando di fermare l’assassino e allo stesso tempo smascherare Waaler prima che sia troppo tardi.

Il teaser suggerisce un’atmosfera soffocante, fatta di silenzi, pioggia, sguardi carichi di colpa e una violenza che non esplode mai del tutto, ma resta costantemente in agguato.

Cast, visione autoriale e un’atmosfera sonora unica

A interpretare Harry Hole è Tobias Santelmann, chiamato a dare corpo a un personaggio iconico senza tradirne l’anima letteraria. Al suo fianco troviamo Joel Kinnaman nel ruolo di Tom Waaler, presenza magnetica e minacciosa, e Pia Tjelta nei panni di Rakel Fauke, la compagna di Harry, rapporto fragile e irrisolto che aggiunge ulteriore tensione emotiva alla narrazione.

La serie è diretta da Øystein Karlsen e Anna Zackrisson, mentre Jo Nesbø è direttamente coinvolto come creatore e sceneggiatore, garanzia di una trasposizione fedele allo spirito dei romanzi. Un elemento distintivo è anche la colonna sonora originale firmata da Nick Cave e Warren Ellis, che contribuisce a definire un tono cupo, ipnotico e profondamente disturbante.

Nesbø ha spiegato di aver voluto costruire un Harry Hole nuovo, ma coerente con l’universo dei libri: un uomo spezzato che continua a indagare nonostante tutto, forse perché smettere significherebbe crollare del tutto. Il teaser è solo un assaggio, ma basta per capire che Detective Hole non sarà una serie consolatoria. Sarà piuttosto un’immersione lenta e dolorosa in un mondo dove la giustizia è fragile e il confine tra bene e male si consuma episodio dopo episodio.