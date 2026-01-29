Il ritorno più atteso della comedy, Ted Lasso 4 ha una data e nuove immagini: cosa cambia | La svolta che non tutti si aspettavano

Apple TV conferma la quarta stagione della serie con Jason Sudeikis e svela i primi dettagli ufficiali.

Il fischio d’inizio è stato finalmente dato. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Apple TV ha annunciato ufficialmente il ritorno di Ted Lasso con una quarta stagione che arriverà nell’estate del 2026. La notizia segna il rientro di una delle comedy più amate degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie a un mix unico di ironia, umanità e ottimismo. Insieme alla data di uscita, la piattaforma ha diffuso anche le prime immagini ufficiali dei nuovi episodi, attualmente in produzione, che offrono un primo sguardo sulla direzione narrativa scelta per il prossimo capitolo.

Al centro della scena torna naturalmente Jason Sudeikis, ancora una volta nei panni dell’allenatore più positivo della televisione contemporanea. Le foto confermano il suo ritorno a Richmond e anticipano un nuovo percorso personale e professionale per Ted, chiamato ad affrontare una sfida inedita che promette di cambiare profondamente gli equilibri della serie senza tradirne lo spirito originale.

Una nuova sfida che cambia le regole del gioco

Dalle immagini e dalle prime informazioni ufficiali emerge con chiarezza il fulcro narrativo della quarta stagione. Ted Lasso si troverà ad allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione, una scelta che rappresenta una svolta significativa rispetto al passato. Non si tratta solo di un cambio di contesto sportivo, ma di un’evoluzione tematica che amplia ulteriormente lo sguardo della serie, mantenendo al centro i valori di crescita personale, fiducia e lavoro di squadra.

La nuova avventura porterà Ted e chi gli sta intorno a confrontarsi con situazioni imprevedibili, decisioni difficili e opportunità inattese. Il racconto continuerà a puntare sull’idea di “lanciarsi senza esitazioni”, affrontando il cambiamento come una risorsa e non come una minaccia. Una direzione coerente con quanto visto nelle stagioni precedenti, ma capace allo stesso tempo di rinnovare le dinamiche narrative e relazionali.

Vecchi volti, nuovi ingressi e un team creativo rafforzato

Le prime foto ufficiali permettono anche di ritrovare alcuni dei personaggi più amati dal pubblico. Ted appare affiancato dal fidato Coach Beard, interpretato da Brendan Hunt, e da una nuova assistente allenatrice, ruolo affidato a Tanya Reynolds, una delle principali new entry della stagione. Un altro scatto particolarmente significativo mostra Ted insieme a suo figlio Henry, ora interpretato da Grant Feely dopo il recasting del personaggio. I due sono ritratti all’interno dello storico Crown & Anchor, il pub di Mae Green diventato uno dei luoghi simbolo della serie.

Il cast storico tornerà al completo, con il rientro di Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift, affiancati da nuovi volti che contribuiranno ad arricchire ulteriormente l’universo narrativo. Sul fronte produttivo, la quarta stagione segna anche l’ingresso del vincitore di Emmy Jack Burditt come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV. Jason Sudeikis continuerà a ricoprire il doppio ruolo di protagonista e produttore esecutivo, insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein sarà nuovamente coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Leanne Bowen, mentre Sara Walker e Phoebe Walsh torneranno come sceneggiatrici e co-produttrici, insieme a Sasha Garron.