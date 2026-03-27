Finché morte non ci separi 2 divide la critica | Il sequel punta in alto ma perde la sua identità: cosa non convince

Il seguito del cult horror del 2019 cambia tono e ambizione, trasformandosi in qualcosa di molto diverso dall’originale.

Con Finché morte non ci separi 2, sequel del film del 2019, il franchise torna sul grande schermo cercando di ampliare il proprio universo narrativo. Il primo capitolo aveva colpito per la sua miscela di horror e satira sociale, raccontando la storia di una giovane sposa intrappolata in una famiglia ricca e disturbante. All’epoca, il film si inseriva in un filone ancora in crescita, quello delle storie che mettono al centro il tema del divario sociale e della critica ai privilegi delle élite. Oggi, però, questo tipo di racconto è diventato molto più diffuso, e il nuovo capitolo si trova a confrontarsi con un panorama decisamente più affollato.

Il ritorno della protagonista Grace, interpretata da Samara Weaving, avviene esattamente dove si era conclusa la prima storia. Sopravvissuta a una notte di violenza e rituali, la donna si ritrova immediatamente coinvolta in una nuova spirale di eventi. Il film riprende quindi senza salti temporali, mostrando le conseguenze dirette di quanto accaduto. Tuttavia, la necessità di espandere la narrazione porta la trama verso una dimensione molto più ampia e complessa, che modifica profondamente il tono generale del racconto.

Una storia più grande ma meno efficace

Nel sequel, Grace non è più solo una sopravvissuta in fuga, ma diventa il centro di un conflitto molto più vasto. La vicenda si trasforma in una sorta di caccia globale, in cui diverse famiglie potenti entrano in gioco con l’obiettivo di eliminarla. Questa escalation narrativa introduce nuove regole e una mitologia più articolata, ma allo stesso tempo rende la storia meno immediata e meno coinvolgente rispetto al primo film.

Il film prova a mantenere l’elemento ludico già presente nell’originale, riproponendo dinamiche simili al gioco del nascondino, ma con una struttura più complessa. A fare la sua comparsa è anche il personaggio di Faith, interpretato da Kathryn Newton, che introduce un nuovo rapporto familiare al centro della narrazione. Tuttavia, lo sviluppo dei personaggi risulta meno incisivo, con dialoghi spesso appesantiti da spiegazioni e passaggi narrativi che rallentano il ritmo.

L’aumento del budget si riflette soprattutto nelle sequenze visive, con scene più elaborate e momenti di violenza creativa che cercano di stupire lo spettatore. Alcuni episodi risultano particolarmente memorabili per l’inventiva delle soluzioni sceniche, ma questo non basta a compensare una struttura narrativa che tende a disperdersi.

Dal horror alla commedia d’azione: un cambio di identità

Uno degli aspetti più evidenti di Finché morte non ci separi 2 è il cambio di tono. Se il primo film riusciva a bilanciare tensione e ironia, il sequel si sposta sempre più verso una dimensione di commedia d’azione, riducendo l’impatto horror. Le nuove ambizioni narrative portano la storia verso scenari sempre più estremi, con una posta in gioco che cresce fino a diventare quasi esagerata.

Questa trasformazione rende il film più spettacolare ma anche meno incisivo sul piano emotivo. La protagonista appare meno centrale e meno empatica, mentre il racconto sembra più interessato a costruire un universo espandibile che a sviluppare davvero i personaggi. Anche i momenti di comicità seguono una formula riconoscibile, basata su dialoghi sopra le righe e situazioni volutamente eccessive.

Nonostante la presenza di attori come Elijah Wood e Sarah Michelle Gellar, che contribuiscono a dare energia ad alcune scene, il risultato finale appare discontinuo. Il film punta su un intrattenimento rumoroso e visivamente ricco, ma fatica a trovare un equilibrio tra le sue diverse anime. Il sequel amplia il mondo raccontato, ma perde parte di quella semplicità e immediatezza che avevano reso il primo capitolo così efficace.