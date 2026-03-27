X-Files torna con nuovi agenti | Patel e Deadwyler guidano il reboot: la svolta che cambia tutto

Il revival della serie cult prende forma con un cast inedito e una visione completamente rinnovata.

Il ritorno di X-Files è ormai realtà, ma non sarà come molti fan se lo aspettano. Il reboot della storica serie sci-fi è in sviluppo su Hulu, che ha già ordinato l’episodio pilota diretto da Ryan Coogler, regista candidato all’Oscar noto per titoli come Black Panther. Dopo l’annuncio di Danielle Deadwyler come protagonista, arriva ora la conferma di Himesh Patel nel ruolo di co-protagonista, segnando un cambio netto rispetto al passato.

Il nuovo progetto punta a rilanciare il franchise con una prospettiva diversa, mantenendo però intatti i temi che hanno reso celebre la serie negli anni ’90. Al centro della storia ci saranno due agenti dell’FBI, descritti come altamente qualificati ma profondamente diversi tra loro, chiamati a lavorare su casi legati a fenomeni inspiegabili. Un punto di partenza che richiama l’atmosfera originale, ma con personaggi completamente nuovi.

Nuovi protagonisti, stessa atmosfera di mistero

Chi si aspetta un ritorno diretto di Fox Mulder e Dana Scully resterà sorpreso. I personaggi interpretati da Himesh Patel e Danielle Deadwyler non saranno nuove versioni dei protagonisti storici, ma figure inedite create appositamente per questo reboot. Una scelta che conferma la volontà di costruire una narrazione autonoma, capace di dialogare con l’eredità della serie senza replicarla.

Il cuore del racconto rimarrà comunque fedele allo spirito originale: indagini su fenomeni paranormali, misteri irrisolti e il continuo confronto tra scienza e fede. Elementi che hanno reso X-Files un punto di riferimento per la televisione e che saranno riproposti in una chiave aggiornata, più in linea con il pubblico contemporaneo.

Il progetto punta anche a una maggiore attenzione alla diversità e alla rappresentazione culturale, introducendo un cast e una prospettiva narrativa più inclusivi rispetto alla serie originale. Un cambiamento che riflette l’evoluzione del panorama televisivo e le nuove sensibilità del pubblico.

Un reboot ambizioso tra continuità e rinnovamento

Dietro le quinte il team creativo unisce esperienza e innovazione. Oltre alla regia del pilot, Ryan Coogler sarà coinvolto come produttore esecutivo attraverso la sua società Proximity Media. Al suo fianco ci sarà la showrunner Jennifer Yale, già nota per il lavoro su Outlander, mentre tra i produttori figura anche Chris Carter, creatore originale della serie.

Nonostante il forte legame con il passato, il nuovo progetto segna una rottura con le versioni precedenti. Né David Duchovny né Gillian Anderson sono coinvolti nel reboot, anche se proprio Anderson ha avuto modo di leggere la sceneggiatura del pilot. L’attrice ha espresso apprezzamento per il lavoro di Coogler, definendolo molto talentuoso e invitando i fan a mantenere una mente aperta.

Dopo il finale del 2001 e i successivi revival del 2016 e 2018, questo rappresenta il primo vero tentativo di ripensare X-Files da zero. Un’operazione ambiziosa che punta a rinnovare un cult senza tradirne l’essenza, portando sullo schermo una nuova generazione di agenti pronti a confrontarsi con l’ignoto.