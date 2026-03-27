Super Mario Galaxy svela il cameo sorpresa | Nintendo sorprende i fan prima dell’uscita: il personaggio che cambia tutto

A pochi giorni dal debutto al cinema arriva un annuncio inatteso che amplia l’universo Nintendo sul grande schermo.

L’attesa per Super Mario Galaxy – Il Film è ormai agli sgoccioli. Il nuovo capitolo animato, in arrivo nelle sale italiane dal 1 aprile 2026, riporta sul grande schermo Mario e Luigi con una nuova avventura ancora più ambiziosa. A sorpresa, però, Nintendo ha deciso di alzare ulteriormente l’attenzione annunciando un cameo inaspettato che ha già acceso la curiosità dei fan. Un dettaglio che potrebbe segnare un passo importante nell’espansione dell’universo cinematografico legato ai videogiochi della casa giapponese.

Il film si presenta come il sequel diretto di Super Mario Bros – Il Film e promette di portare i protagonisti in un contesto completamente nuovo, spingendo la storia verso lo spazio profondo. Dopo gli eventi del primo capitolo, il gruppo di eroi dovrà affrontare nuove minacce, tra cui Bowser Jr e Wario, pronti a mettere in atto un piano ancora più ambizioso per il controllo del mondo. Accanto a loro torneranno anche volti familiari come Yoshi, già introdotto nella scena post-credit del film precedente.

Il cameo di Star Fox che apre nuovi scenari

La vera sorpresa riguarda però l’arrivo di Fox McCloud, protagonista della storica saga videoludica Star Fox. Il personaggio, una volpe antropomorfa introdotta nel 1993, farà la sua comparsa nel film grazie a un cameo ufficialmente confermato da Nintendo attraverso materiale promozionale. Una scelta che non solo amplia il numero di personaggi presenti nel sequel, ma introduce anche un elemento di crossover che potrebbe avere sviluppi futuri.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che Fox McCloud avrà nella storia. Non è chiaro se si tratterà di una semplice apparizione o se il personaggio avrà un impatto più significativo sugli eventi narrati. Considerando però che il film si svolgerà in parte nello spazio, la presenza di un protagonista legato a missioni intergalattiche appare coerente con l’evoluzione della saga.

L’annuncio arriva dopo anni di silenzio sul franchise di Star Fox, che non vede nuovi progetti rilevanti da tempo. Proprio per questo motivo, molti fan interpretano questo cameo come un possibile segnale di rilancio del personaggio anche in altri contesti, magari con nuovi progetti cinematografici o televisivi.

Un universo condiviso sempre più vicino

L’introduzione di Fox McCloud alimenta inevitabilmente le speculazioni su un possibile universo condiviso Nintendo al cinema. L’idea di vedere personaggi provenienti da franchise diversi interagire tra loro ricorda modelli già affermati nel panorama cinematografico contemporaneo. Alcuni fan ipotizzano addirittura che questo possa essere il primo passo verso un progetto ispirato a Super Smash Bros, che riunisce i protagonisti più iconici dei videogiochi Nintendo.

Nel frattempo, Super Mario Galaxy – Il Film si prepara a conquistare il pubblico con una storia che promette azione, humor e un’espansione significativa dell’universo narrativo. L’aggiunta di nuovi personaggi e l’apertura verso il tema dello spazio suggeriscono una direzione più ampia rispetto al primo film, con l’obiettivo di rendere il franchise sempre più ricco e variegato.

Con il debutto ormai imminente, l’attenzione resta alta su ogni dettaglio che possa anticipare ciò che vedremo sul grande schermo. E se il cameo appena annunciato è solo l’inizio, il futuro dell’universo Nintendo al cinema potrebbe riservare sviluppi ancora più sorprendenti.