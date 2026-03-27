The Madison debutta con numeri record | La serie di Taylor Sheridan conquista Paramount+: il successo che sorprende

Otto milioni di visualizzazioni in 10 giorni per il nuovo drama con Michelle Pfeiffer, già rinnovato per una seconda stagione.

The Madison si impone come uno dei debutti più forti dell’anno nel panorama streaming. La nuova serie creata da Taylor Sheridan ha registrato 8 milioni di visualizzazioni globali nei primi 10 giorni su Paramount+, diventando il miglior lancio di sempre per una produzione dello stesso autore sulla piattaforma. Un risultato che conferma ancora una volta la capacità di Sheridan di intercettare il pubblico con storie intense e radicate in contesti fortemente riconoscibili.

La serie, composta da 6 episodi nella sua prima stagione, si è conclusa di recente ma ha già lasciato il segno anche nelle classifiche di settore. Durante la settimana del debutto, dal 13 al 19 marzo, The Madison è entrata nella Top 5 delle serie più viste secondo Luminate. Un risultato significativo considerando che, al momento della rilevazione, erano disponibili soltanto i primi tre episodi. In proporzione alla durata complessiva, la serie ha infatti primeggiato in termini di visualizzazioni effettive.

Un racconto intimo tra lutto e rinascita

Definita l’opera più personale di Taylor Sheridan, The Madison racconta la storia della famiglia Clyburn, guidata dalla matriarca Stacy, interpretata dalla candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer. Dopo una perdita devastante, la famiglia decide di lasciare New York per trasferirsi nella valle del fiume Madison, nel Montana, alla ricerca di un nuovo equilibrio.

Immersi in un paesaggio naturale imponente e selvaggio, i protagonisti si trovano ad affrontare il dolore e a ricostruire i propri legami. La narrazione si sviluppa come un percorso emotivo che esplora temi come il lutto, la resilienza e il bisogno di ritrovare un senso di appartenenza. Questo approccio più intimo rappresenta una differenza rispetto ad altre produzioni di Sheridan, pur mantenendo il suo stile narrativo riconoscibile.

Il successo di Sheridan continua tra streaming e tv

Il trionfo di The Madison arriva in un momento particolarmente favorevole per Taylor Sheridan, che continua a dominare il panorama televisivo con i suoi progetti. A poche ore di distanza dal debutto della serie su Paramount+, anche Marshals: A Yellowstone Story, sequel dell’universo Yellowstone, ha registrato numeri importanti sulla rete CBS, raggiungendo 20,6 milioni di spettatori negli Stati Uniti nella prima settimana.

Nonostante il successo di The Madison, il record assoluto per una produzione di Sheridan su Paramount+ resta a Landman, la cui seconda stagione ha esordito con 9,2 milioni di visualizzazioni in soli 2 giorni. Tuttavia, il risultato ottenuto dal nuovo drama conferma la solidità del suo nome nel settore e la capacità di attrarre pubblico su più piattaforme.

Con una seconda stagione già confermata, The Madison si prepara a proseguire il suo percorso, consolidando il successo iniziale e rafforzando ulteriormente la presenza di Sheridan tra i protagonisti della serialità contemporanea.