Anne Hathaway fugge dai dinosauri | Il trailer de La fine di Oak Street sorprende: l’horror che mescola realtà e incubo

Un quartiere strappato alla normalità e catapultato nell’ignoto: il nuovo film promette tensione, mistero e creature preistoriche.

Un tranquillo quartiere residenziale che si trasforma in un incubo senza spiegazione. È questa l’idea alla base di La fine di Oak Street, il nuovo film horror con Anne Hathaway, protagonista di una storia che unisce mistero cosmico e sopravvivenza. Il trailer ha già attirato l’attenzione per la sua atmosfera inquietante e per un elemento decisamente inaspettato: la presenza di dinosauri in un contesto contemporaneo. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 agosto 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.

La storia prende avvio da un evento inspiegabile che sconvolge la quotidianità. Un intero quartiere viene improvvisamente trasportato in un luogo sconosciuto, lasciando i suoi abitanti senza punti di riferimento. Case, strade e abitudini restano apparentemente intatti, ma tutto intorno è cambiato. La protagonista, insieme alla sua famiglia, deve affrontare una nuova realtà ostile in cui le regole del mondo sembrano non esistere più.

Un horror tra mistero cosmico e sopravvivenza

Il film costruisce la sua tensione partendo da una paura concreta: la perdita della normalità. L’idea di trovarsi improvvisamente isolati in un ambiente sconosciuto diventa il motore di una narrazione che si sviluppa tra smarrimento e lotta per la sopravvivenza. A rendere tutto ancora più inquietante è l’introduzione di elementi apparentemente fuori contesto, come la comparsa di creature preistoriche, che si inseriscono in modo sorprendente nella storia.

Al centro del racconto c’è la famiglia Platt, costretta a restare unita per affrontare una situazione sempre più pericolosa. Il trailer lascia intuire che il film non si limiterà a puntare sull’azione e sugli effetti visivi, ma darà spazio anche alle dinamiche emotive tra i personaggi. I legami familiari diventano così un elemento fondamentale per resistere a un mondo che ha perso ogni logica.

Accanto a Anne Hathaway, il cast include Ewan McGregor, Maisy Stella e Christian Convery, contribuendo a costruire un racconto corale in cui ogni personaggio ha un ruolo nella lotta per la sopravvivenza.

Un progetto ambizioso tra horror e fantascienza

Alla regia troviamo David Robert Mitchell, già noto per It Follows, che firma anche la sceneggiatura. La produzione vede coinvolto J.J. Abrams insieme a Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson e Tommy Harper, a conferma dell’ambizione del progetto. Il film nasce come una collaborazione tra Bad Robot e Jackson Pictures, due realtà che negli ultimi anni hanno puntato su storie ad alto impatto visivo e narrativo.

La fine di Oak Street si candida così a essere uno dei titoli più particolari dell’estate 2026, grazie a un mix che unisce horror, fantascienza e suggestioni quasi surreali. Il trailer, con le sue immagini di una strada suburbana trasformata in un luogo di terrore, suggerisce un’esperienza cinematografica capace di sorprendere e destabilizzare lo spettatore.

Tra tensione crescente e misteri ancora da svelare, il film promette di portare sullo schermo una storia fuori dagli schemi, in cui l’ordinario diventa improvvisamente incomprensibile e ogni certezza viene messa in discussione.