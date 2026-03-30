Harry Potter batte ogni record prima dell’uscita | Il trailer della serie HBO vola oltre 277 milioni: perché tutti ne parlano

La nuova serie su HBO Max conquista numeri mai visti e conferma un’attesa globale senza precedenti.

La nuova serie di Harry Potter non è ancora arrivata sullo schermo, ma ha già segnato un traguardo storico. Il primo trailer di Harry Potter e la pietra filosofale, diffuso in occasione del lancio di HBO Max nel Regno Unito, ha superato le 277 milioni di visualizzazioni organiche nelle prime 48 ore. Si tratta del risultato più alto mai registrato per un contenuto targato HBO, un dato che conferma l’enorme interesse attorno al progetto ancora prima del debutto ufficiale previsto per Natale 2026.

Il confronto con altri successi recenti aiuta a comprendere la portata di questo risultato. Il trailer della terza stagione di Euphoria aveva raggiunto circa 100 milioni di visualizzazioni nello stesso arco temporale, mentre quello della seconda stagione di The Last of Us si era fermato a circa 158 milioni in tre giorni. Numeri importanti, ma lontani dal traguardo raggiunto dalla nuova serie dedicata al giovane mago.

Un fenomeno globale tra nostalgia e nuove generazioni

Il successo del trailer non è casuale e si spiega con una combinazione di fattori. Da un lato c’è una fanbase globale che segue la saga da oltre vent’anni. I lettori dei libri di J.K. Rowling e gli spettatori dei film sono oggi spinti dalla curiosità di vedere un adattamento più fedele e approfondito. Dall’altro lato, la serie rappresenta anche una porta d’ingresso per una nuova generazione di spettatori, pronta a scoprire per la prima volta il mondo di Hogwarts.

Un elemento chiave è anche la strategia di HBO, che ha progettato la serie come un racconto di lungo periodo. L’obiettivo è quello di adattare ciascuno dei 7 libri in una stagione dedicata, costruendo un progetto destinato a svilupparsi nell’arco di circa 10 anni. Questo approccio permette di approfondire personaggi, eventi e sottotrame che nel formato cinematografico erano stati necessariamente ridotti.

La curiosità attorno alla serie coinvolge anche chi inizialmente si era mostrato scettico. Il volume di visualizzazioni dimostra infatti che, al di là delle opinioni, l’interesse per il progetto è altissimo e trasversale.

Un cast rinnovato per un racconto più fedele

La serie introdurrà un cast completamente nuovo. Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley. Accanto ai giovani protagonisti, il progetto coinvolge anche attori di grande esperienza: John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer interpreterà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Piton e Nick Frost sarà Rubeus Hagrid.

Dietro le quinte, la serie è guidata dalla showrunner Francesca Gardiner, già nota per il lavoro su Succession, mentre Mark Mylod dirigerà diversi episodi. L’obiettivo dichiarato è quello di trovare un equilibrio tra rispetto del materiale originale e una sensibilità contemporanea, mantenendo intatta la magia della storia ma ampliandone il respiro narrativo.

Con numeri da record già al primo trailer, la serie di Harry Potter si prepara a diventare uno degli eventi televisivi più importanti dei prossimi anni, confermando che il fascino di questo universo è ancora capace di coinvolgere milioni di spettatori in tutto il mondo.