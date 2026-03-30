Tomb Raider si ferma improvvisamente | Infortunio per Sophie Turner: stop alle riprese della serie Prime Video

La produzione viene sospesa temporaneamente per permettere all’attrice protagonista di recuperare dopo un incidente.

Imprevisto sul set della nuova serie Tomb Raider, attesissimo progetto targato Prime Video. Le riprese sono state interrotte temporaneamente a causa di un infortunio subito dalla protagonista Sophie Turner, scelta per interpretare la celebre Lara Croft. La notizia arriva dopo settimane di lavoro sul set e ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan della saga.

L’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade, si stava preparando da tempo per questo ruolo, affrontando un intenso allenamento fisico prima dell’inizio delle riprese a gennaio. Al momento, però, non sono stati diffusi dettagli precisi sulla natura dell’infortunio né è stato chiarito se sia avvenuto direttamente durante le riprese.

Produzione sospesa per precauzione

Secondo quanto comunicato dallo studio, si tratterebbe di un infortunio lieve, ma sufficiente a richiedere uno stop momentaneo. La produzione ha deciso di sospendere le riprese a titolo precauzionale, per permettere a Sophie Turner di recuperare completamente prima di tornare sul set. L’obiettivo è quello di evitare complicazioni e garantire la sicurezza dell’attrice durante le scene più impegnative.

Le informazioni diffuse indicano che lo stop dovrebbe durare circa due settimane, periodo durante il quale la troupe continuerà comunque a essere retribuita. Dallo studio è arrivato anche un messaggio rassicurante: la volontà è quella di riprendere il lavoro il prima possibile, senza compromettere il calendario produttivo della serie.

L’attenzione resta alta su un progetto che rappresenta uno dei titoli più attesi per la piattaforma, soprattutto per l’importanza del personaggio di Lara Croft, icona del mondo videoludico e già protagonista di numerosi adattamenti.

Un cast importante per rilanciare Lara Croft

La serie è creata da Phoebe Waller-Bridge, vincitrice di 4 Emmy e già autrice di titoli come Fleabag e Killing Eve. Il progetto punta a offrire una nuova interpretazione del personaggio, esplorando una storia originale legata all’universo di Tomb Raider.

Accanto a Sophie Turner, il cast include nomi di rilievo come Sigourney Weaver, candidata all’Oscar, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple e Bill Paterson. I personaggi introdotti nella serie spaziano da figure completamente nuove, come Evelyn Wallis, a volti già noti ai fan, tra cui Winston, storico maggiordomo della famiglia Croft, e Zip, alleato tecnologico della protagonista.

Nonostante lo stop momentaneo, la serie resta uno dei progetti più ambiziosi legati al franchise. La speranza della produzione è quella di riprendere presto le riprese e portare sullo schermo una versione rinnovata di Lara Croft, capace di conquistare sia i fan storici sia il pubblico delle nuove generazioni.