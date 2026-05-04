Supernatural torna a sorpresa | Reunion storica e dove vederla: la scena che ha emozionato i fan

I volti simbolo della serie cult si ritrovano dopo anni in un contesto completamente diverso

I fan di Supernatural hanno finalmente avuto ciò che aspettavano da anni, anche se in una forma del tutto inaspettata. La tanto desiderata reunion tra i protagonisti della serie è diventata realtà grazie a The Boys, la produzione firmata da Eric Kripke, già creatore delle avventure dei fratelli Winchester.

Il legame tra i due universi non è mai stato casuale. Nel corso degli anni, Kripke ha spesso riportato nella sua nuova serie alcuni volti noti di Supernatural, creando un filo diretto tra le due produzioni. Con la quinta e ultima stagione di The Boys, questo rapporto si è trasformato in un vero e proprio evento per il pubblico più affezionato.

La reunion prende forma nella quinta stagione di The Boys

Già nella terza stagione, l’arrivo di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy aveva acceso l’entusiasmo dei fan. L’attore, indimenticabile Dean Winchester, era stato il primo segnale di un possibile ritorno, almeno simbolico, del mondo di Supernatural all’interno di una nuova narrazione.

Con i nuovi episodi, però, il progetto ha fatto un passo ulteriore. Nella quinta stagione compaiono infatti anche Jared Padalecki e Misha Collins, rispettivamente volti di Sam Winchester e dell’angelo Castiel. La loro presenza segna una reunion completa del trio principale, un momento che molti spettatori attendevano dalla fine della serie originale.

L’incontro avviene nel quinto episodio, intitolato “Buona la prima”, dove viene finalmente svelato il ruolo di Padalecki. L’attore interpreta Mister Marathon, un personaggio già citato nelle prime stagioni come ex membro dei Seven, successivamente sostituito da A-Train.

La scena chiave lo vede confrontarsi direttamente con Soldier Boy, in un momento che unisce tensione narrativa e forte carica emotiva. Nonostante il tono più cupo e violento di The Boys, il richiamo al passato è evidente e costruito con attenzione, senza risultare fuori contesto.

Un omaggio ai fan tra nostalgia e nuove prospettive

A completare il quadro arriva anche Misha Collins, che appare nella stessa sequenza, rendendo la reunion ancora più significativa. Il trio si ritrova coinvolto in un interrogatorio guidato da Patriota e Soldier Boy, impegnati a ottenere informazioni su un misterioso composto chiamato V1.

La scena riesce a funzionare su più livelli. Da un lato rappresenta un omaggio diretto ai fan di lunga data, dall’altro si inserisce perfettamente nella trama di The Boys, mantenendo coerenza con il tono cinico e provocatorio della serie.

Questo tipo di operazione dimostra la capacità di Eric Kripke di costruire ponti tra progetti diversi, valorizzando il proprio percorso creativo senza limitarsi a semplici citazioni. La reunion non è solo fan service, ma un momento narrativo che arricchisce l’universo della serie.

Dopo 15 stagioni di Supernatural, rivedere insieme questi attori, anche in ruoli completamente nuovi, ha riacceso un entusiasmo che sembrava ormai legato solo al passato. Un segnale che dimostra quanto l’eredità della serie sia ancora viva e capace di coinvolgere il pubblico anche in contesti totalmente diversi.