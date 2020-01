Una fuga romantica sull’isola di Napoleone ed è già San Valentino. Mano nella mano in miniera in cerca di pietre preziose da raccogliere insieme, una passeggiata all’alba che profuma di mare, un selfie indimenticabile al tramonto. Poi la cena a lume di candela e il brindisi con un bicchiere di Aleatico, il vino della passione.

L’Elba, in particolare a febbraio, ha tutti i colori dell’amore: quelli del mare e della macchia mediterranea e quelli dei minerali custoditi da sempre nel ventre dell’isola, come il rosso del ferro, l’oro della pirite, l’argento dell’ematite, fino alle mille sfumature del granito. Le miniere sono location uniche a un passo dal mare, con la terra che scintilla e le superfici lunari, ideali anche per chiedere il sì, magari proprio nel giorno di San Valentino.

La costa brilla fra miniere, eremi e natura incontaminata e l’isola offre tante occasioni per vivere un’esperienza a due: dalle passeggiate sulla vetta del Monte Capanne a quelle sulle vie delle essenze dell’Acqua dell’Elba, fino ai tramonti sulla vecchia via del ferro, al castello del Volterraio, ai Sassi Ritti. Con l’E-Bike si scoprono le spiagge nascoste sul promontorio del Monte Calamita e ci si diverte lungo i percorsi del Capoliveri Bike Park.

Ottime le proposte per gli appassionati del vino: la cantina dell’azienda di Antonio Arrighi sarà aperta ai visitatori, con il vino in anfora, l’aceto di Aleatico, l’olio e tanta storia della tradizione vitivinicola; alla Tenuta La Chiusa, in un antico podere romano, ci si potrà fermare per una degustazione di vino elbano; all’azienda agricola agrituristica Montefabbrello ci sarà lo speciale vino degli innamorati, il “Sussurro del vignaiolo”, Sangiovese, Merlot e Cabernet. Immancabile il vino della passione per eccellenza, l’Aleatico, amato da Napoleone e da Mina, unico vino dell’amore.

Sulle via del romanticismo le coppie potranno fare qualche pausa per un selfie: a Capo Enfola, sulla spiaggia racchiusa nella baia di Viticcio, con colori incredibili e ciottoli levigati, oppure sul capo d’Enfola, dopo una breve passeggiata sul periplo della penisoletta; a Bagnaia al tramonto, con il golfo di Portoferraio infuocato dal sole e le fortezze dipinte di rosa; al belvedere nella piazzetta degli artisti; a Capoliveri, dove il sole incontra la luna e il tramonto arriva fino in Corsica e in Sardegna; al belvedere della fortezza pisana di Marciana, sotto ai bastioni medievali, con uno sguardo alla costa toscana e alle Alpi Apuane; sulla spiaggia di Cavoli, disegnata dal silenzio del mare che si frange sulla sabbia trasparente ed unica di questa parte di Elba.

E se dopo San Valentino siete pronti per il sì, l’isola vi aspetta per affidare a wedding planner esperti tutti i dettagli del vostro giorno più bello.

Vi lascio qualche interessante spunto per un soggiorno all’insegna del romaticismo sull’Isola d’Elba adatto a tutti i tipi di tasche.

L’Hotel Plaza si strova su di una scogliera sul lungomare di Porto Azzurro, la sua terrazza panoramica sul Mar Mediterraneo è perfetta per chi vuole godere di un’atmosfera unica baciati dal sole dell’isola. Immancabile la SPA per un soggiorno romantico e all’insegna del relax, con una superficie di 100 m² questa arie benessere ha vari trattamenti di bellezza e benessere, un bagno turco, docce cromoterapiche, una piccola piscina riscaldata con aree idromassaggio e una zona relax con tisane.

Un’altra soluzione davvero stupenda con un’ottima qualità prezzo è l’Hotel Villa Ombrosa, situato in una posizione panoramica a 10 minuti a piedi dal centro di Portoferraio offre una spiaggia privata accessibile gratuitamente e una terrazza con splendida vista sul mare. Una delle sue peculiarità è che si trova in una zona che permette di praticare varie attività, tra cui snorkeling e immersioni subacquee, Villa Ombrosa è immersa nei giardini privati della struttura, e si trova in una zona tranquilla e incontaminata della riserva marina Le Ghiaie.

Se non si vuole rinunciare a una fuga romantica ma stando attenti ai costi la soluzione ideale è l’Hotel Villa Wanda, situato a meno di 5 minuti in auto da Porto Azzurro è circondato da un parco privato e offre una terrazza con vista sul mare e angolo bar. La posizione è comoda anche per arrivare alla spiaggia e godersi le meraviglie dell’isola.