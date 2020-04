Anche Atir Teatro Ringhiera si mette in prima linea e dona un contributo video realizzato appositamente per l’occasione, per festeggiare insieme, ma virtualmente, il 25 aprile, la Festa della Liberazione.

In questo giorni speciale dalle ore 12 sul canale YouTube sarà visibile un video dedicato al 25 aprile, realizzato per questa occasione dalla compagnia Atir.

Fare memoria non è solo ricordare e celebrare, fare memoria è agire nel presente, è memoria che si fa “esperienza”.

“Abbiamo costruito questo piccolo contributo casereccio, con molti limiti tecnici (com’è ovvio, data la situazione) ma con tanto cuore. Desideriamo un mondo migliore. Lo sogniamo. Come lo sognavano i nostri padri e i nostri nonni in quei giorni di primavera di 75 anni fa”.

Niente anticipazioni sui contenuti, basti dire che saranno presenti tutti i soci della compagnia al completo e ci sarà un contributo speciale da parte di molti amici del Teatro che, in forma anonima, hanno condiviso un gesto di arte partecipata.

“È dura, lo sappiamo, ma sappiamo anche che non smetteremo di lottare. Il teatro si fa dal vivo e noi vivi vogliamo restare.

Ci siamo e non siamo soli. Restiamo uniti, dunque, perché, come diceva un partigiano, “Noi è di più che non io”.

Buona liberazione a tutti!!!”

Inoltre prosegue la programmazione in streaming sul canale YouTube di Atir Teatro Ringhiera con i video integrali di vari spettacoli di produzione Atir, qui tutti gli spettacoli.