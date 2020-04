Abbiamo assolutamente necessità di svagarci e uscire, non solo dagli schemi, ma dalle nostre mura domestiche, però non possiamo ancora farlo in rispetto delle norme contro il coronavirus, così Airbnb ha creato e regalato 10 sfondi, ispirati a case affittabili sulla piattaforma, da scaricare e utilizzare durante le videoconferenze per dare a chiunque la possibilità di lasciare la propria postazione e spostarsi virtualmente ovunque desideri andare.

Che sia per riunioni di lavoro, per restare in contatto con famiglia e amici, o per allenarsi online, le videochiamate sono diventate ormai parte integrante del nostro quotidiano quindi perché non dargli un tocco di fantasia, colore e libertà!

Dove vorreste essere oggi? Si può scegliere tra una casa sull’albero a Bali, a un cottage sull’oceano a Cuba, a una casa sospesa su una montagna in Perù, 10 sfondi per avverare, almeno virtualmente, ogni desiderio di viaggio!

Nella prossima videoconferenza, potreste mostrare ai vostri interlocutori una meravigliosa villa francese, affacciata sulla valle del Luberon e con un’incredibile vista sui tipici villaggi provenzali. Se lavorate da casa, potreste farlo immersi nella giungla balinese, all’interno di una casa sull’albero di ben 5 piani!

Oppure potete ammirare il panorama incontaminato dell’Irlanda, tra la vista sul tranquillo lago Lough Guitane e gli scorci sul parco nazionale di Killarney.

Per i più fantasiosi è possibile videochiamare direttamente da una Birdbox, letteralmente, “casa per gli uccelli”, si chiama propsio così questo alloggio, questa casa è un piccolo capolavoro di design immerso tra le montagne norvegesi.

Volete varvi trovare in Messico, viaggerete fino ad una villa messicana, immersa nella foresta pluviale e con una piscina, perfetta per la pausa caffè! Una soluzione ottimale per una call aperitivo di estremo relax, con una bella cerveza in mano!

Ma se volete strafare per il prossimo video-aperitivo, potreste viaggiare fino alla villa sulle colline di Hollywood, casa negli anni Sessanta di una famosa star del grande schermo!

Per una video-call importante sarebbe perfetto che la vostra stanza si strasformasse in una villetta vista lago nella capitale danese.Insomma davvero tantissime soluzione per viaggiare, con la fantasia, e sognare a occhi aperti il nostro meraviglioso mondo!