Un esclusivo tour notturno attraverso le sale del Louvre in occasione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, che ha chiuso i battenti lo scorso febbraio segnando risultati da record. Si tratta del nuovo evento della rinnovata stagione della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital che torna a incontrare il suo pubblico a partire da settembre. Girato appositamente per le sale cinematografiche e in uscita in Italia solo per tre giorni il 21, 22 e 23 settembre, Una Notte al Louvre: Leonardo Da Vinci offre l’occasione unica di contemplare da vicino le opere più belle di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank.

La retrospettiva senza precedenti del Louvre, dedicata al lavoro dell’artista nella sua totalità, dimostra come Leonardo avesse elevato la pittura al di sopra di tutte le altre ricerche e in che modo la sua indagine sul mondo (la “scienza della pittura”, come l’aveva definita) fosse messa al servizio di un’arte la cui ambizione suprema era quella di dar vita ai suoi dipinti. La mostra ha accolto oltre 1 milione di visitatori, stabilendo un record assoluto per il Museo del Louvre. Ora, l’arrivo al cinema estende ulteriormente la platea di quell’evento straordinario, aprendolo a un pubblico ancora più vasto in tutto il mondo. È la prima volta che il Museo del Louvre viene presentato in un film documentario proiettato esclusivamente nelle sale cinematografiche in oltre 60 paesi con traduzioni in 30 lingue. Quattro notti di riprese e una squadra di 30 tecnici hanno partecipato alla realizzazione del docu-film girato appositamente per il cinema con camere 5K, sotto la direzione di Pierre-Hubert Martin. I testi sono opera di Catherine Sauvat e Pierre-Hubert Martin, con la supervisione dei curatori congiunti. La narrazione è stata affidata a Coraly Zahonero, membro della Comédie-Française.

Leonardo da Vinci, Portrait of a Lady from the Court of Milan known as La Belle Ferronnière – Portrait d’une dame de la cour de Milan, dite La Belle Ferronnière © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) Michel Urtado Leonardo da Vinci, Saint Anne, the Virgin Mary, and the Infant Jesus Playing with a lamb known as Saint Anne – Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus, dite La Sainte Anne © RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) René-Gabriel Ojéda

Il film è una produzione Pathé Live in associazione con il Museo del Louvre e Bel Air Media e, per tutto l’anno scolastico, gli insegnanti potranno organizzare speciali matinée di proiezioni per i propri studenti nei cinema più vicini. Un apposito kit didattico realizzato dal Museo del Louvre sarà disponibile gratuitamente per tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta (per i dettagli: [email protected]).

“È un grande onore essere associati al museo del Louvre” spiega Thierry Fontaine, Presidente di Pathé Live. “Questa mostra è stata un successo e molte persone non hanno avuto la possibilità di godersela di persona. La proiezione cinematografica amplierà il lavoro straordinario e affascinante realizzato dai curatori della mostra nonché il suo impatto sul grande pubblico di tutto il mondo. Vorrei ringraziare il team del Louvre per la passione, la dedizione e il supporto costante con cui ha reso possibile questo ambizioso progetto culturale”.

“La mostra dedicata a Leonardo da Vinci ha chiuso i battenti alla fine di febbraio 2020 e tutti abbiamo provato un pizzico di emozione quando questo eccezionale raduno di opere ha dovuto essere interrotto” commenta Jean-Luc Martinez, Presidente e Direttore del Louvre. “Pathé Live ha suggerito di realizzare una documentazione cinematografica dell’evento e sono stato immediatamente entusiasta dell’idea. La popolarità del sito Web e dei social media del Louvre durante il lockdown conferma che esistono molti modi per rendere l’arte accessibile al grande pubblico. La missione principale dei musei è di incoraggiare gli incontri dal vivo con le opere, ma nostro compito è anche quello di preparare e prolungare le visite, incoraggiare le persone ad approfondire le loro conoscenze e imparare a guardare l’arte. Questo film lo rende possibile. Rivela la meraviglia dei pezzi in mostra e celebra il lavoro di Vincent Delieuvin e Louis Frank, due dei maggiori specialisti del mondo su Leonardo da Vinci. È anche straordinariamente bello e sono lieto che possa portare il piacere di ammirare le opere di Leonardo a così tanti spettatori in tutto il mondo”.

In Italia Una Notte al Louvre: Leonardo Da Vinci è distribuito nell’ambito della nuova stagione della Grande Arte al Cinema, un progetto originale ed esclusivo di Nexo Digital.