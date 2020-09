A quarant’anni da quella iniziativa, “L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini della fotografia”, curata da Silvia Urbini con Chiara Dall’Olio, in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive e partner del festival Fotografia Europea, rappresenta, quindi, un approfondimento eccezionale dello studio delle collezioni delle Gallerie Estensi, e allo stesso tempo un’esposizione, attualissima, un evento imperdibile per tutti coloro che si interessano alla storia e all’evoluzione della cultura visiva. I materiali esposti provengono da importanti istituzioni internazionali e italiane: dal National Science and Media Museum di Bradford (UK), che ha prestato preziosi calotipi (le prime immagini fotografiche su carta) e cianotipi (stampe fotografiche caratterizzate dal colore blu) della sua ricchissima collezione, fino alla Biblioteca Nazionale di Firenze da dove giunge il fascicolo di “The Pencil of Nature” -il primo libro illustrato con fotografie-, donato da Talbot al Granduca di Toscana tramite Giovanni Battista Amici.

Johann Rudolph Schellenberg Machine sûre et commode pour tirer des Silhouettes, incisione in rame, cm. 25,5x 21, 1783, collezione Eredi Alberto Milano Giovanni Battista Amici Microscopio catadiottrico, 1814, Modena Gallerie Estensi Foto di Dario Montardi, 2013 Alois Auer Die Entdeckung des Naturselbstdruckes. Kaiserlich-königliche Hof-und Staatsdruckerei, Vienna, Imperiale e Regia Stamperia di Corte e di Stato, 1853, Modena, Archivio storico Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena

La rassegna comprende altri importanti prestiti provenienti dall’Istituto centrale per la grafica di Roma, dalla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, dall’Archivio della Biennale di Venezia, dalla Fondazione di Venezia, dall’Accademia di Brera di Milano, dal Centro Apice di Milano, dall’Archivio Ugo Mulas, dalla Fondazione Piero Manzoni, oltre che dalla Biblioteca Estense, dall’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, dai Musei Universitari cittadini, dalla Fondazione Modena Arti Visive e da numerosi collezionisti.

La mostra. Il percorso espositivo si apre con la sezione dedicata all’epoca e alle tecniche che portarono all’invenzione della fotografia. Nella prima metà dell’Ottocento, artisti, inventori e scienziati si adoperarono per escogitare stratagemmi e creare strumenti per riprodurre la realtà, come la ‘camera lucida’. I primi preziosi esempi di calotipia di Fox Talbot, conservati alla Biblioteca Estense, e di Luigi Sacchi, Giacomo Caneva, Richard Calvert Jones, il dagherrotipo di Alphonse Giraud, l’assistente di Daguerre, sono messi a confronto con disegni, incisioni, matrici in legno e in rame, una lastra incisa di Giovan Battista Piranesi, e le tavole della Stamperia Imperiale di Vienna diretta da Alois Auer, dove sono rappresentate tutte le tecniche di riproduzione della realtà in uso ai tempi dell’invenzione della fotografia. La seconda parte della rassegna vuol raccontare il rapporto fra William Henry Fox Talbot e alcuni scienziati italiani ai quali questo straordinario inventore donò copie dei suoi primi esperimenti fotografici, affinché li potessero apprezzare e divulgare nell’ambiente scientifico italiano. Talbot fu in contatto fin dagli anni Venti dell’Ottocento col botanico bolognese Antonio Bertoloni, che possedeva l’album con 36 calotipi di Talbot, oggi conservato al Metropolitan Museum di New York, che sarà presentato in formato digitale; con Michele Tenore, direttore del Giardino botanico di Napoli e, appunto, con il modenese Giovanni Battista Amici, di cui si mostrano i calotipi e la corrispondenza autografa con Talbot. Giovanni Battista Amici, che fu direttore dell’Osservatorio Astronomico di Firenze dal 1831, oltre ai telescopi, aveva ideato e costruito diversi modelli di microscopi, fra cui il microscopio portatile catadiottrico, presente in mostra, che Talbot acquistò a Modena direttamente dall’ottico nel 1822.