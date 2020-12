A Natale regala il teatro con Consegne, una performance da coprifuoco, arriva a Napoli Consegne, una performance da coprifuoco, spettacolo a cura del Collettivo lunAzione. Il progetto è della compagnia bolognese Kepler-452 e il Collettivo ha deciso di portare questa performance site specific a Napoli, dove l’attore

veste i panni di un rider e deve consegnare allo spettatore qualcosa di speciale. Per chi volesse, “Consegne // una performance da coprifuoco” può essere regalato come spettacolo durante queste festività natalizie.

Dopo aver debuttato a Bologna lo scorso novembre con la firma della compagnia Kepler-452, il percorso-performance site specific vedrà ora in sella Cecilia Lupoli, nel ruolo di attrice/rider. L’adattamento per Napoli è a cura di Eduardo Di Pietro, l’organizzazione di Martina Di Leva e il coordinamento tecnico di Tommaso Vitiello. Il Collettivo lunAzione ha deciso di trasformare lo spettacolo in un regalo. È possibile infatti regalare per queste festività natalizie Consegne // una performance da coprifuoco, facendo recapitare alla persona che riceve il dono una dedica speciale. Sarà il mittente a decidere tra un messaggio audio, video o scritto o ciò che gli viene in mente per personalizzare in maniera originale il suo regalo.

Il Collettivo lunAzione ha sposato l’idea di Kepler-452 e l’ha riproposta a Napoli in reazione a un momento storico che vede i teatri chiusi e gli artisti privati della possibilità di incontro con il pubblico. Un corriere si sposta nella città, per effettuare la sua consegna: sulle spalle ha un cubo colorato, corre nel vento e nella pioggia, attraversando la notte desolata. Lo spettatore – o più spettatori che abitano allo stesso indirizzo – segue sulla piattaforma Zoom il percorso-performance della consegna, che condurrà il rider a bussare proprio alla sua porta, per un incontro finale.

Questo spettacolo nasce pensando a quali attività possono continuare a esistere in questo contesto di restrizioni e la figura che emerge immediatamente è quella del rider. L’attore si trasforma in un corriere a tutti gli effetti per effettuare delle consegne, in un rapporto di intimità, esclusività, confidenza con il destinatario. Per tutta la durata del viaggio serale attraverso la città deserta, i due saranno collegati offrendo una prospettiva sul vuoto urbano fino al suono del campanello.

Il progetto parte dalla domanda su cosa sia essenziale per noi e cosa possa esserlo per gli spettatori, a cui si aggiungono, durante il percorso-performance, altre domande relative al presente che stiamo vivendo.

Consegne è un’azione artistica corsara, assurda, economicamente insostenibile. È un incontro improbabile in un momento impensabile tra un attore travestito da rider e uno spettatore travestito da destinatario, che tentano ostinatamente di capirsi in una città deserta e buia. Il Pastificio Artigianale Leonessa sostiene il nuovo progetto teatrale del Collettivo lunAzione e offre a tutti gli spettatori di “Consegne // una performance da coprifuoco” un’invitante sorpresa. Lo storico pastificio campano da sempre appoggia il mondo della cultura e vuole sostenere una realtà teatrale giovane e indipendente in un momento difficile per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo.

Biglietto € 15 euro, comprensivo della consegna – info e prenotazioni aperte [email protected] – 3349648516