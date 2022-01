White Lotus 2, svelata l’ambientazione tutta italiana della seconda stagione

La tanto attesa seconda stagione di White Lotus si svolgerà… rullo di tamburi, proprio nel nostro Bel Paese, in Italia. Creato, scritto e diretto da Mike White, The White Lotus ha debuttato su HBO nel luglio 2021 e in contemporanea su Sky e NOW in Italia.

La prima stagione ha raccontato in modo dettagliato e approfondito le storie di un insieme di ospiti viziati e fin troppo coccolati da dipendenti assillati e stremati dagli stesso, tutto questo nel resort di lusso alle Hawaii da cui prendo proprio il titolo la serie.

Il cast è davvero stellare e ha visto la partecipazione di Connie Britton, Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Jake Lacy e Steve Zahn oltre a molti altri. Dopo l’immenso successo della prima stagione, la HBO ha annunciato che The White Lotus sarebbe tornato con The White Lotus, una seconda stagione attesissima e come serie antologica in una nuova location, ma ancora non sapevamo dove.

Adesso invece sappiamo che la seconda stagione di The White Lotus si svolgerà in Italia. Le riprese si svolgeranno a Taormina, la bellissima località turistica in Sicilia. Una fonte vicina allo spettacolo ha affermato che ancora una volta sarà una delle strutture del Four Seasons Hotel a trasfornarsi nella catena di lusso immaginaria di White Lotus, in particolare il Four Seasons San Domenico Palace. Mentre il programma delle riprese deve ancora essere confermato, l’hotel è attualmente chiuso agli ospiti fino ad aprile, questo in modo da poter organizzare e procedere con la produzione di The White Lotus 2.

Oltre alla nuova location per le riprese, la seconda stagione di The White Lotus introduce un nuovo cast di personaggi, ad eccezione di Jennifer Coolidge, che ritorna nel ruolo di Tanya McQuoid. The White Lotus 2 avrà come protagonista Michael Imperioli nel ruolo di Dominic Di Grasso, che viaggia con suo padre Bert Di Grasso (F. Murray Abraham) e suo figlio appena laureato (Adam DiMarco). Si unisce al cast anche Aubrey Plaza nel ruolo di Harper Spiller, una donna in vacanza con suo marito e i suoi amici. Altri annunci del cast di White Lotus 2 includono Tom Hollander nel ruolo dell’ex-patentato inglese Quentin e Haley Lu Richardson come Portia, che accompagna il suo capo.

La prima stagione si è conclusa con una nota piuttosto cupa quando un corpo è stato caricato sul volo in partenza, con il personale dell’hotel pronto ad accoglie la nuova ondata di ospiti insopportabili. Quando torneremo per una seconda stagione saremo in un luogo completamente diverso, con un cast tutto nuovo ma è molto probabile che le dinamiche che tanto hanno appassionato il pubblico della prima stagione ci riportino quella nota di pesante frustrazione nell’assistere alla superficialità che cattura l’attenzione e fa riflettere sulle azioni che spesso pensiamo siano giuste.

