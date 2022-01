Gianni Morandi, chi è Laura la sua prima moglie, come si sono conosciuti e com’è adesso

Tutti conosciamo Gianni Morandi, fin dal suo debutto nel 1962 con la canzone, Andavo a cento all’ora, che ottenne un notevole successo diventando uno dei suoi innumerevoli brani senza tempo.

Da allora il suo nome è stato sempre sula bocca di tutti, oltre ad essere ancora un musicista sulla cresta dell’onda, è anche molto attivo sui social, soprattutto su Instagram e Facebook dove in più occasioni lo abbiamo visto condividere momenti di vita quotidiana tra lavoro e vita privata.

In questi anni sono diventati vitali le foto scattate dall’attuale moglie Anna Dan, con cui l’artista si è sposato nel 2004. La coppia ha avuto anche un figlio, Pietro, nato nel 1997 e che oggi è riuscito a conquistare un suo spazio nella scena rap italiana.

Ma Anna non è la prima moglie di Gianni, negli Anni ’60, infatti, ci fu un’altra donna a rubargli il cuore, una storia d’amore che al tempo fece sognare l’Italia intera. Galeotto fu il film “In ginocchio da te” dove Gianni Morandi conobbe la sua prima moglie.

Chi è la prima moglie di Gianni Morandi?

Come detto, Gianni ha avuto un matrimonio precedente a quello con la sua Anna. Si tratta di Laura Efrikian, i due si sono conosciuti proprio sul set del film “In ginocchio da te” e fu amore a prima vista.

Del primo incontro con il cantante Laura ricorda, “Il primissimo contatto con Gianni, fu quando fece irruzione in casa mia e lo vidi da vicino per la prima volta. Era il 1964, e di lì a poco avremmo girato il film insieme. A farla breve, il ragazzo che mi si para davanti sprizza vitalità assoluta. Mi colpisce, mi coinvolge. Immediatamente penso: che c’entro io con lui?”.

Il resto è storia.

Laura è una nota attrice con la quale Gianni si è sposato nel 1966, rimasero insieme per 10 anni e da questa unione nacquero tre figli: Marianna nata nel 1969, Marco nato nel 1974 e Serena nata nel 1967 purtroppo scomparsa poche ore dopo la sua nascita.

Nonostante la fine della relazione con il cantante bolognese, Laura in una vecchia intervista ha dichiarato che i due hanno mantenuto un buon rapporto e che ancora oggi sono in contatto.

Ma chi è Laura Efrikian e che fine ha fatto?

Laura Ephrikian, conosciuta al grande pubblico come Laura Efrikian, è nata a Treviso il 14 giugno 1940. Le sue origini non sono completamente partenopee, il padre di origine armena, Angelo Ephrikian, è stato un violinista, direttore d’orchestra e compositore.

La famiglia di Laura faceva parte della classe borghese, molto diversa da quella di Gianni Morandi che invece era un semplice ragazzo di campagna.

L’attrice ha iniziato la sua carriera come annunciatrice alla Rai a Milano dopo aver studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler.

Grande protagonista dello spettacolo italiano negli anni d’oro, nel ventennio a cavallo tra gli anni 50 e la fine degli anni 70 è stata a tutti gli effetti la regina di un genere cinematografico di grande successo come quello dei Musicarelli.

Era la rappresentazione sullo schermo della ragazza perfetta che tutti i padri italiani avrebbero voluto avere come figlia e i giovani come fidanzata. Ha preso parte ad alcuni degli sceneggiati tv che negli anni 60 tenevano incollato il pubblico alla poltrona. A oggi, 81 anni, si è parzialmente ritirata dal mondo dello spettacolo.

Cosa fa adesso Laura Efrikian

Dopo il matrimonio con Gianni Morandi non ha più voluto rifarsi una famiglia, ma si è comunque rifatta una vita sentimentale, intraprendendo una relazione a distanza con un uomo che viveva in Kenya per dedicarsi alla beneficenza, mentre lei risiede a Roma. La relazione è andata avanti per qualche anno prima di giungere al capolinea. Ancora oggi la donna vive nella capitale dove si dedica ai suoi hobby, come il giardinaggio, la scrittura e il disegno.

Com’è oggi Laura Efrikian

Laura Efrikian è una splendida ottantenne e ha anche un suo profilo Instagram che conta poco più di mille follwer, al contrario dell’ex marito non è particolarmente attiva sui social, Laura è una donna molto riservata.