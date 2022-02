Jurassic World – Il dominio, svelato il primo trailer ufficiale e il poster

I dinosauri sono fuori nel mondo e alcuni volti familiari sono tornati nel trailer ufficiale di Jurassic World – Il dominio.

Il capitolo finale della trilogia blockbuster Jurassic World è finalmente in vista dopo che la pandemia di coronavirus lo ha ritardato di un anno il debutto. Dominion avrebbe dovuto arrivare nel giugno 2021, ma quando la produzione è stata fermata dalla pandemia, la Universal l’ha rimandata a quest’anno.

Il ritardo è servito solo ad aumentare l’attesa per il film, che vede il ritorno delle star principali della trilogia Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. La Universal ha già condiviso alcune immagini dei loro personaggi in azione, ma tutti i filmati che sono stati rivelati si sono limitati alle vere star: I dinosauri.

Allo stesso tempo, Jurassic World – Il dominio è ancora più eccitante perché riporta il trio originale di Jurassic Park: Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern. I loro personaggi sono garantiti per avere ruoli importanti nel nuovo film e interagiranno con i nuovi arrivati, diretto da Colin Trevorrow, riprende anni dopo Jurassic World – Il regno distrutto del 2018 e si svolge in un mondo cambiato dove i dinosauri ora corrono liberamente nella società umana. Inutile dire che questa non è una situazione che può durare molto a lungo.

Finalmente, il primo trailer completo di Jurassic World – Il dominio è arrivato. Non solo rivela un sacco di brividi da dinosauro, ma dà anche ai fan i primi sguardi al ritorno del Dr. Alan Grant (Neill) e alle altre star originali.

I ritorni delle star originali di Jurassic Neill, Dern e Goldblum sono stati discussi così tanto online che il trailer di Dominion sa bene come non tenerli nascosti al pubblico. Piuttosto che aspettare un’emozionante rivelazione dell’ultimo secondo, Alan, la dottoressa Ellie Sattler (Dern) e il dottor Ian Malcolm (Goldblum) hanno un ruolo di primo piano nell’azione, lasciando intendere quanto grande sarà il loro ruolo nel film.

Il momento che viene conservato per la fine è quell’emozionante scatto di loro tre insieme, che senza dubbio farà venire i brividi. È anche emozionante vederli accanto a Pratt e Howard; due ere giurassiche che si uniscono veramente.

Al di là dell’eccitazione nel vedere tutti questi amati personaggi unirsi, il trailer mostra che Jurassic World – Il dominio sta puntando tutto sul concetto sul concetto di “dinosauri nel mondo reale”. Per esempio, una città europea sembra essere completamente invasa da queste creature preistoriche, rendendo un inseguimento emozionante con Owen Grady.

Il compito degli umani sarà quello di assicurarsi che questi dinosauri non portino alla loro stessa estinzione, come avverte Malcolm a un certo punto. La sua storia rivela anche il significato dietro il titolo Dominio, ovvero si riferisce a come gli umani non sono più le figure dominanti sulla Terra. Questi eroi potrebbero trovarsi ad affrontare la loro crisi più dura finora, e i fan possono vedere tutto questo nei cinema quest’estate.