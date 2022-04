Animali Fantastici 3, quando e dove vederlo in streaming

Il sequel Animali Fantastici: I segreti di Silente è finalmente arrivato nei cinema, ma quanto tempo ci vorrà per poterlo vedere in streaming?

L’ultimo spinoff di Harry Potter, Animali Fantastici: I segreti di Silente, è finalmente arrivato nei cinema, sappiamo tra l’altro che il film sarà disponibile su HBO Max, attualmente la piattaforma non è disponibile in Italia, quindi per noi è necessiario addentrarci maggiormente nella questione per avere risposte.

In otto episodi, il franchise di film di Harry Potter ha incassato ben oltre 9 miliardi di dollari in tutto il mondo. tenendo questo presente, il fatto che la Warner Bros. volesse continuare il franchise non era sorprendente, anzi. Sfortunatamente, la serie di film spinoff Animali Fantastici non si è rivelata essere il grande ritorno nella terra dei maghi che molti speravano, ricevendo probabilmente più bassi che alti a questo punto.

Questo non vuol dire che i film di Animali Fantastici siano ampiamente disprezzati, o che non abbiano i loro fan, ma nulla che si avvicini al livello di popolarità goduto dalle avventure di Harry, Ron ed Hermione. Questo sembra essere il caso di Animali Fantastici 3, dato che le recensioni nel giorno di uscita negli Stati Uniti sono state contrastanti, e la controversia continua a circondare il licenziamento e la successiva sostituzione di Johnny Depp come Grindelwald.

C’è anche il fatto che la creatrice di Harry Potter J.K. Rowling è diventata un po’ un’emarginata negli ultimi anni a causa delle sue opinioni personali.

Tuttavia, milioni di persone sono già corse al cinema e tante altre non vedono l’ora di vedere Animali Fantastici: I segreti di Silente, la Warner Bros. spera che quel numero sia abbastanza alto da giustificare i due ulteriori seguiti previsti della serie.

Tuttavia, coloro che non possono o non vogliono recarsi al cinema per vedere Animali Fantastici 3 si stanno probabilmente chiedendo quando esattamente saranno in grado di vedere il sequel in streaming a casa. Mentre una data di uscita ufficiale in streaming dalla HBO MAX deve ancora essere annunciata, Animali Fantastici 3 sarà probabilmente aggiunto alla libreria di streaming di verso domenica 29 maggio 2022.

Molti amanti del cinema non hanno apprezzato la scelta dell Warner Bros. di rilasciare simultaneamente i suoi nuovi film sia nei cinema che su HBO Max nello stesso giorno. Adesso la pratica day-and-date è finita, lo studio ha ora istituito una finestra di 45 giorni tra il debutto in sala di un film e il suo arrivo in streaming su HBO Max. Questa nuova regola è in vigore per The Batman, che uscirà su HBO Max esattamente 45 giorni dopo il debutto in sala. Secondo la stessa logica, il 29 maggio sarebbe esattamente 45 giorni dopo che Animali Fantastici 3 tenterà di ammaliare il box office.

Tuttavia, c’è ancora una possibilità che Animali Fantastici 3 non appaia su HBO Max immediatamente al segno dei 45 giorni, dato che la Warner Bros. si è lasciata un po’ di spazio di manovra, questo potrebbe sballare anche le tempistiche di rilascio sulle nostre piattaforme italiane.

Quando arriva Animali Fantastici 3 in streaming?

Tenendo in considerazione questi dati, possiamo ipotizzare che dopo l’uscita nella sale cinematografiche la pellicola verrà distribuita su alcune tra le più famose piattaforme di streaming on demand. Considerando che generalmente quando una pellicola esce su HBO Max viene rilasciata immediatamente su Sky e NOW, possiamo ipotizzare che il film potrebbe arrivare proprio su queste piattaforme all’inizio di giugno o verso la metà del mese, se proprio dovessero allungarsi i tempi.

Queste ovviamente sono pure supposizioni, visto che HBO non ha nemmeno ancora confermato l’uscita, quindi per sapere esattamente dove uscirà in streaming il film e soprattutto quando conviene salvare questo articolo, che verrà aggiornato prontamente.

Aspettiamo di saperne di più dalla Warner Bros. visto che per ora Animali Fantastici 3 ha ricevuto recensioni contrastanti, sembra che non avrà lo stesso successo di The Batman, quindi c’è ancora più incentivo per la casa di produzione a mettere il film su HBO Max il più presto possibile, per cercare almeno di far arrivare nuovi abbonamenti.