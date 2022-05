“Ho scoperto di avere un tumore”, dichiarazione shock sulla dama del trono

Uomini e donne la seguitissima trasmissione di Maria De Filippi ha visto un momento drammatico segnato da un’incredibile batosta per una amatissima protagonista del trono over di Canale 5. Proprio lei ha scoperto di avere un brutto cancro. Ecco di chi si tratta.

Uno dei volti più noti di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha lasciato tutto il pubblico del programma senza parole: “ho scoperto di avere un tumore”. Una vera batosta per lei, protagonista del trono over del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Dramma a Uomini e Donne

Il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, Uomini e Donne, va in onda ormai da oltre 25 anni e Queen Mary, la padrona di casa, continua a riscuotere lo stesso successo, ieri come oggi e non solo in questo ma anche in altri storici programmi da lei creati come C’è posta per te.

Con la tipica professionalità e serietà che la contraddistinguono ma anche grazie a quel pizzico di ironia che basta, Maria De Filippi rallegra i pomeriggi dei telespettatori di Canale 5 che attendono con ansia l’appuntamento quotidiano con il salotto dei sentimenti proposto da Mediaset.

Dame e cavalieri ma anche giovani ragazze e ragazzi si presentano alla corte della moglie di Maurizio Costanzo con l’intento di trovare l’amore. Alcuni ci riescono, altri no, ma in tanti anni di messa in onda possiamo dire che Maria De Filippi, proprio come un moderno Cupido, il più delle volte ha scoccato in maniera giusta la freccia dell’amore.

A proposito di Uomini e Donne, di recente un’amatissima protagonista del trono over ha fatto una amara confessione. Proprio lei ha scoperto di avere una brutta malattia. Le sue dichiarazioni inaspettate hanno sconvolto e commosso i telespettatori.

Chi è la tronista in gravi condizioni di salute?

Lei è tra le più amate del trono over di Uomini e donne e ha fatto una terribile confessione: “ho scoperto di avere un tumore”. A dichiarare questa notizia davvero brutta è stata Catia Franchi. La sorella di Elisabetta Franchi è approdata solo da pochissimo tempo nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne e si è fatta immediatamente apprezzare dai telespettatori per la sua solarità e la sua ironia.

La sorella d’arte ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne al quale ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Catia ha infatti raccontato di aver scoperto, qualche anno fa, di un brutto tumore che avrebbe potuto mettere definitivamente fine alla sua vita.

Nell’istante in cui ha appreso la terribile sentenza, la dama di Uomini e Donne ha capito di voler cambiare completamente vita e ha deciso di cambiare il suo modo di comportarsi, rinnovandolo, prendendo delle decisioni che prima non avrebbe mai avuto il coraggio neanche di pensare, come per esempio mettere fine al suo matrimonio:

“Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: basta, adesso voglio vivere. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e subito ho iniziato a lottare: Alla fine ho vinto io!”.

Fortunatamente oggi Catia sta bene, e questo brutto episodio se lo è lasciato alle spalle, ha raccontato di aver sconfitto il brutto male. Ora per lei la vita ha un sapore diverso, il suo modo di approcciare a tutto e a tutti in maniera così positiva sono un regalo della paura vissuta a causa di questa terribile malattia la quale le ha insegnato che bisogna cogliere l’attimo e scrollarsi di dosso i pregiudizi perché da un momento all’altro tutto può finire.