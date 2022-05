Supernatural, le immagini del prequel mostrano per la prima volta i genitori di Sam e Dean

Arriva la prima immagine del prequel di Supernatural che rivela i genitori di Sam e Dean molto prima di dare alla luce gli iconici fratelli.

Arriva la prima immagine del prequel di Supernatural che rivela il primo sguardo ai genitori di Sam e Dean molto prima della nascita degli iconici fratelli. Intitolata The Winchesters, la serie prequel esplorerà la storia di come John Winchester incontrò Mary Campbell durante la loro adolescenza a caccia di demoni e si innamorò.

The Winchesters racconterà anche gli sforzi di John per indagare sul passato di suo padre dopo il ritorno dalla guerra in Vietnam e la ricerca di Mary del padre scomparso, che li porterà a incontrare diversi cacciatori in addestramento e a costruire un’eredità di cacciatori più formidabili del Paese.

Drake Rodger e Meg Donnelly guidano il cast di The Winchesters nei panni di John e Mary insieme a Nida Khurshid, Jonathan Fleites, Demetria McKinney e Bianca Kajlich. Lo sviluppo della serie prequel di Supernatural è stato annunciato per la prima volta a metà del 2021, quando Robbie Thompson, veterano della serie, ha firmato per scrivere e produrre esecutivamente il progetto insieme a Jensen Ackles, che riprenderà il suo ruolo di Dean Winchester come narratore e a sua moglie ed ex co-protagonista Danneel Ackles.

Dopo quasi un anno di sviluppo, The CW sta ufficialmente procedendo con The Winchesters e ha presentato un’entusiasmante sbirciatina per i fan di Supernatural.

Dopo aver ricevuto un ordine dal network, The CW ha rivelato le prime immagini della serie prequel di Supernatural, The Winchesters. La foto offre il primo sguardo ai personaggi di Drake Rodger e Meg Donnelly, John e Mary Winchester, i futuri genitori di Sam e Dean, mentre indagano su un caso in una grotta buia.

Non si conosce ancora la data di uscita di The Winchesters anche se, considerando le stagioni passate di Supernatural, sembra probabile che la prima debutterà all’inizio di ottobre.

Con una data di debutto confermata per l’autunno 2022, The Winchesters arriverà ufficialmente due anni dopo che Supernatural ha concluso in modo emozionante gli anni della caccia ai mostri di Sam e Dean e ha visto i fratelli riuniti in Paradiso.

The Winchesters segna una prima storica per il franchise di Supernatural, diventando l’unico spinoff proposto della lunga serie a essere effettivamente ordinato per la serie, con altri tentativi falliti come Supernatural: Bloodlines, ambientato a Chicago, e Wayward Sisters, diretto da Jody Mills.

In attesa di ulteriori dettagli sulla data di debutto di The Winchesters, il pubblico può recuperare l’intera serie di Supernatural disponibile in streaming su Prime Video.