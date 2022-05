Stranger Things 4, video dei primi 8 minuti del primo episodio e rivelato il numero di episodi

Netflix rivela il numero di episodi che comporranno la quarta stagione di Stranger Things e il numero di episodi che comporranno la seconda stagione, inoltre ci regala i primi 8 minuti.

L’uscita di Stranger Things 4 Vol. 1 si avvicina rapidamente e si preannuncia come la più grande mai realizzata: la prima metà della penultima stagione uscirà il 27 maggio. Ora Netflix ha rilasciato i primi otto minuti dell’imminente ritorno e ha chiarito come saranno suddivisi gli episodi.

Creata dai fratelli Duffer, la serie horror fantascientifica è ambientata nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana, durante la metà degli anni ’80 ed è incentrata su un gruppo di giovani amici che si ritrovano a combattere le mostruose minacce provenienti dalla dimensione alternativa nota come Il Sottosopra.

Millie Bobby Brown guida il cast di Stranger Things insieme a Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke.

Riprendendo sei mesi dopo il finale della terza stagione, la quarta stagione di Stranger Things ritroverà il giovane gruppo separato: Undici, che ora vive con i Byer dopo l’apparente morte di Hopper, sta lottando per affrontare la sua vita da liceale senza i suoi poteri e senza Mike, che entrambi hanno confessato il loro amore reciproco nel finale della terza stagione.

Nella nuova stagione Hopper sarà ancora vivo e tenuto prigioniero in un campo di prigionia russo, dove i prigionieri vengono tormentati e uccisi da Demogorgoni prigionieri e lotterà per fuggire, mentre una nuova terribile minaccia soprannaturale si manifesta e richiede che tutti tornino insieme. Dopo quasi tre anni di attesa, la quarta stagione di Stranger Things è proprio dietro l’angolo e ora il pubblico sta ricevendo alcune informazioni su come verrà suddivisa la nuova mastodontica stagione.

A una settimana dalla première, Netflix ha rivelato gli orari di uscita delle parti 1 e 2 della quarta stagione di Stranger Things e i primi 8 minuti in un video che è già virale.

Etichettata come Volume 1, la prima metà della nuova stagione della serie sarà composta da sette episodi, mentre la seconda metà, etichettata come Volume 2, comprenderà gli episodi 8 e 9. Il debutto di Stranger Things stagione 4 Volume 1 è previsto per il 27 maggio, mentre il Volume 2 per il 1° luglio.

La notizia del numero di episodi della stagione 4 di Stranger Things, parti 1 e 2, arriva poco dopo che è stato rivelato che la nuova stagione più ampia includerà due episodi lunghi, in particolare il finale della stagione 4, della durata di oltre due ore. Dato che la seconda parte della stagione 4 includerà solo l’ottavo e il nono episodio, è lecito pensare che il primo sia l’altro episodio di lunghezza cinematografica realizzato per la nuova stagione.

Inoltre, dato che i due episodi estesi si combinano essenzialmente per circa quattro ore di contenuti, è logico che Netflix scelga di rilasciare solo due episodi nella quarta stagione di Stranger Things, parte 2, piuttosto che tentare una divisione uniforme.

Sebbene l’attesa per la première della quarta stagione di Stranger Things sia stata alta, dopo una pausa di quasi tre anni tra la prima e la terza stagione, la nuova stagione si è trovata in un’interessante agitazione la scorsa settimana, quando sono apparse online le immagini di un prossimo gioco di Monopoly basato sulla serie, con importanti spoiler sulla quarta stagione.

I fratelli Duffer sarebbero arrabbiati non solo per la fuga di notizie, ma anche per il gioco stesso, dato che gli addetti ai lavori hanno riferito di non essere stati consultati in merito, dato che i due tengono a mantenere i segreti della serie al sicuro.

Il pubblico non dovrà evitare potenziali spoiler ancora a lungo, perché la prima parte della quarta stagione di Stranger Things è prevista per il 27 maggio, seguita dalla seconda parte il 1° luglio intanto godiamoci i primi 8 minuti per primo episodio per entrare nel mood.