Thor: Love & Thunder, il nuovo trailer svela il villain Gorr di Christian Bale

L’ultimo trailer di Thor: Love & Thunder mostra il prossimo film della Fase 4 della Marvel con Chris Hemsworth e Natalie Portman.

È arrivato l’ultimo trailer di Thor: Love & Thunder, che offre un’immagine ancora più dettagliata del prossimo film della Marvel, oltre a uno scorcio terrificante del cattivo del MCU Christian Bale, Gorr il Macellatore di Dei. Chris Hemsworth torna per la sua quarta uscita da solista nei panni del Dio del Tuono e questa volta sarà affiancato da un vero e proprio roster di protagonisti e volti nuovi del MCU.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame hanno visto Thor lasciare la terra con i Guardiani della Galassia, Chris Pratt e la sua carovana di disadattati si uniranno a Hemsworth nella sua ultima avventura. Anche Tessa Thompson tornerà nel ruolo di Valchiria, mentre il regista Taika Waititi riprenderà il suo ruolo di Korg.

Con un grande colpo di scena, Natalie Portman tornerà anche nel ruolo di Jane Foster, con Love & Thunder che segnerà il suo debutto nel ruolo di Mighty Thor. Anche Russell Crowe sarà protagonista nel ruolo di Zeus, mentre Christian Bale completerà il cast nel ruolo di Gorr.

Il primo trailer di Thor: Love & Thunder prometteva un grande ritorno per il personaggio principale, sulle note di “Sweet Child O Mine” dei Guns N Roses, il ritorno di Waititi alla regia del MCU si inserisce nello stesso filone del suo acclamato Thor: Ragnarok, che ha visto il protagonista trasformarsi da uno degli Avengers meno degni di nota a un adorabile omaccione alla ricerca di uno scopo più profondo nella vita.

Questo aspetto sarà ulteriormente esplorato in Love & Thunder, poiché la ricerca di sé è enfatizzata nel primo trailer che lo mostra mentre ritira Stormbreaker e parte per il cosmo alla ricerca del suo vero io. Lungo la strada, incontrerà Gorr, divinità greche e la sua ex amante, mettendo a dura prova i suoi piani di rinascita.

Ora la Marvel ha rilasciato l’ultimo trailer di Thor: Love & Thunder. Nel video si vede Korg raccontare una storia su Thor, descrivendo la sua vita dopo Avengers: Endgame, vediamo la reazione del Dio del Tuono al suo primo incontro con Jane Foster come Mighty Thor. Poi, il trailer di Thor: Love & Thunder si immerge nel conflitto che animerà l’ultimo film del MCU. Gorr il Macellatore di Dei arriva con un aspetto terrificante e annuncia il suo obiettivo di eliminare ogni dio esistente.

Nel ricco trailer di Thor: Love & Thunder è possibile vedere per la prima volta lo Zeus di Russell Crowe e altre avventure di Thor in quello che presumibilmente è l’Olimpo. In un momento tipico di Waititi, il protagonista viene spogliato senza tante cerimonie davanti a una schiera di olimpionici e le loro reazioni sono esilaranti. Inoltre, il video mostra Thor e Jane interagire per la prima volta dopo la loro rottura, dove lui è scioccato e impressionato nel vederla brandire Mjolnir solo dopo che il martello gli vola via e finisce nelle mani della sua ex spasimante a metà battaglia.

Naturalmente, tutto questo impallidisce in confronto alla più grande rivelazione del trailer di Thor: Love & Thunder. Come il suo predecessore, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il MCU si diletta ancora una volta con l’orrore, con Gorr il Macellatore di Dei di Bale immerso in neri cupi e in un grigio cenere che sottolinea solo a mettere il suo sinistro bagliore giallo.

Seguono filmati in cui Gorr distrugge un pianeta, proclama il suo desiderio di uccidere tutti gli dei e una battaglia tra lui, Valchiria e Thor. A poco meno di due mesi dall’uscita del prossimo film Marvel, il trailer di Thor: Love & Thunder non fa altro che accrescere l’entusiasmo per uno dei film più importanti dell’estate e forse il più audace dal punto di vista visivo del MCU dopo l’ultimo film del Dio del Tuono.