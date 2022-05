Thor: Love And Thunder, arriva una nuova immagine ufficiale che ci porta in azione

Siamo ormai indirizzati verso l’uscita del prossimo capitolo dedicato ad dio del tuono, Thor: Love And Thunder arriverà nelle sale il 6 luglio, una nuova foto ci mostra i protagonisti pronti all’azione.

Le rotture sono difficili. Le cose si inaspriscono, si va per la propria strada, si lavora per imparare a gestire le proprie emozioni e ci si prepara alla possibilità che un giorno ci si possa imbattere nella propria ex fiamma.

Per Thor e Jane Foster, è ancora più complicato. Perché mentre l’ex interesse amoroso di Natalie Portman è tornato nel sequel di Ragnarok Thor: Love And Thunder di Taika Waititi, molto è cambiato dall’ultima volta che l’abbiamo vista in Thor: The Dark World del 2013. Quando tornerà, non lo farà solo come una rinomata astrofisica, ma come The Mighty Thor – una donna abbastanza degna di brandire Mjolnir.

Come ci si può aspettare, non sarà un cambiamento facile da accettare per il Thor di Chris Hemsworth. “Sono passati circa otto anni”, ha spiegato Waititi nell’intervista esclusiva con Empire. “Ha avuto tutta un’altra vita, e poi l’amore della tua vita torna in scena, e ora è vestita come te. È un vero e proprio sconvolgimento per Thor”.

Mentre le esatte circostanze intorno al ritorno della Foster nel MCU rimangono avvolte nel mistero, la nozione di lei che brandisce il martello di Thor è stata esplorata per la prima volta nell’acclamato fumetto di Jason Aaron The Mighty Thor nel 2015.

“Non sapevo che avremmo usato la storyline del personaggio di Mighty Thor finché non abbiamo iniziato a elaborare la storia vera e propria”, ha continuato a racontare Waititi a proposito di Love And Thunder. “Stavo scrivendo e ad un certo punto ho pensato, ‘Non sarebbe bello riportare Jane nella storyline?'”

Nel farlo, il regista non voleva calpestare un terreno familiare. “Non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con attrezzature scientifiche. Mentre Thor vola in giro, lei rimane sulla Terra, battendo il piede e dicendo, ‘Quando tornerà? Questo sarebbe risultato piuttosto noioso. Vuoi che faccia parte dell’avventura”.

E dato che questo è un film di Waititi, ci si può aspettare che il suo caratteristico umorismo anticonformista attraversi Jane proprio come i suoi ritrovati poteri con il fulmine. Era una sfida per cui la Portman era più che pronta. “Natalie è molto divertente nella vita reale”, dice Waititi. “È un po’ imbranata e ha un grande senso dell’umorismo, non credo che questo sia stato sfruttato abbastanza nei primi film”.

quindi ci si aspetta di vederla in azione molto più agguerrita che mai in Thor: Love And Thunder, dove il suo personaggio è attesissimo, soprattutto per capire com’è arrivata a diventare The Mighty Thor.

Oltre a Chris Hemsworth e Natalie Portman, in Thor: Love And Thunder troveremo alcuni volti famigliari e altri nuovi, tra cui Russell Crowe nei panni del dio Zeus. Il personaggio di Crowe segnerebbe la prima apparizione della mitologia greca nel Marvel Cinematic Universe e Christian Bale interpreterà il cattivo, Gorr il Macellatore di Dei. Un personaggio che, come implica il suo nome, è in missione per combattere gli dei. Quindi Thor, Zeus e gli altri dei dovranno fare squadra per fermare Gorr? Non ci resta che aspettare e vedere.