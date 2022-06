Fleabag, le 5 volte in cui tragicomica protagonista è stata quasi troppo reale

“L’unica persona per cui correrei in un aeroporto sei tu”, il grande successo di Fleabag è inarrestabile perché reale.

La serie limitata di Phoebe Waller-Bridge, dai toni cupi e comici, ha avuto un enorme successo, raccogliendo un’ampia quantità di elogi e diversi premi, tra cui una vittoria agli Emmy. Fleabag non è solo esilarante: è un’onesta esplorazione dei modi in cui gli esseri umani affrontano i sentimenti negativi, soprattutto il lutto, pur mantenendo una sana dose di umorismo.

Mentre la nostra società si muove verso valori più umanistici e una migliore comprensione della salute mentale, lo Zeitgeist si sta riempiendo di protagonisti che sono apertamente imperfetti, creando una rappresentazione molto più sfumata dei processi e degli errori umani.

Questo, tra le tante cose, è ciò che fa brillare Fleabag. Fleabag può non essere considerato il personaggio più “sano” uscito dalla televisione del XXI secolo, ma è sicuramente uno dei più rapportabili, quindi uno dei più reali.

Piccoli furti

A volte è proprio necessario. Molti di noi si sono trovati in una situazione in cui sembra che tutto sia fuori dal proprio controllo e rubare un cucchiaio da un ristorante o una barretta di cioccolato dal negozio di alimentari dà un temporaneo senso di sollievo nell’incidente automobilistico a più veicoli che è la vostra vita.

Il furto della donna d’oro da parte di Fleabag, una statua modellata dalla sua pretenziosa matrigna, è una gag ricorrente nello show, con l’oggetto rubato che viene passato da un membro all’altro della famiglia fino a quando non torna nelle mani della matrigna, cioè fino a quando Fleabag non lo ruba di nuovo.

Ci sono diverse interpretazioni sul simbolismo della statua e probabilmente se ne potrebbe applicare più di una, ma è sicuramente appropriato che Fleabag abbia rubato l’opera che era “incompleta”, cioè mancante della testa. Piccole azioni di ribellione come il furto sono spesso usate come un modo per riempire una sorta di pezzo mancante, un piccolo ma potente rimedio per sentirsi “emotivamente incompleti”.

L’umorismo come meccanismo di difesa

Per Fleabag l’umorismo è tutto. Lo usa sia come meccanismo di attacco che come difesa, un modo per creare una distanza tra sé e la sua famiglia o qualsiasi altro conoscente che potrebbe incontrare. In generale, un buon senso dell’umorismo è maggiormente positivo piuttosto che negativo ed è ciò che rende lo show così piacevole da guardare.

In Fleabag, l’umorismo si intreccia con il dramma in modo tale da imitare perfettamente la vita, creando un’esperienza di visione che è allo stesso tempo gravemente seria e oltraggiosamente divertente. Alcune delle esperienze più oscure della nostra vita comportano un’enorme quantità di umorismo, che sia intenzionale o meno. Dopotutto, se non si può piangere, si dovrebbe ridere.

L’umorismo, soprattutto quello secco e sardonico, come ripiego o rete di sicurezza emotiva è molto comune e molto umano, ed è un altro esempio della capacità di Fleabag di relazionarsi con un’ampia gamma di persone.

Profondo legame tra amiche

La storia di Fleabag ruota attorno al personaggio principale che lotta per affrontare la morte scioccante della sua migliore amica, Boo (Jenny Rainsford). La loro amicizia viene esplorata attraverso dei flashback, che sono fondamentali per l’aspetto emotivo della serie. Più vediamo il rapporto tra Boo e Fleabag, più ci rendiamo conto di quanto debba essere difficile per Fleabag dopo la perdita.

Le amicizie femminili sono un tipo di amore speciale, così come i bromance hanno un sapore particolare e la rappresentazione di Phoebe Waller-Bridge delle due anime gemelle platoniche è stata incredibilmente accurata. Le sequenze che mostrano Boo e Fleabag mentre comprano vestiti, si ubriacano insieme, fumano erba e lavorano nel bar che hanno aperto insieme contribuiscono a costruire una solida base per la loro relazione.

Il legame tra le due viene svelato lentamente ed è molto sottile, ma non per questo meno sentito. Molte donne e le loro migliori amiche possono testimoniare la sincerità di queste scene, e sono una delle tante cose che rendono Fleabag così accattivante.

Innamorarsi di qualcuno che è irraggiungibile

Nessuno vuole davvero parlarne, eppure eccoci qui. Che sia a causa di un bisogno intrinseco di autodistruzione o semplicemente perché quelli buoni sono sempre presi, il punto rimane: spesso ci sembra di innamorarci di qualcuno che non è disponibile.

Probabilmente ci sono meno persone che si sono innamorate di un prete come Fleabag (mai dire mai), ma il sentimento che viene esplorato nella seconda stagione dello show è un sentimento che tutti noi che abbiamo provato un colpo di fulmine riconosciamo.

La sensazione di mettersi in gioco dopo aver riflettuto e alla fine essere rifiutati, è probabilmente una delle cose più difficili da sopportare, ma è qualcosa che ogni essere umano attraversa, ed è eternamente attuale.

“Siamo pessime femministe”

Tutti noi vogliamo credere di essere l’esempio massimo delle nostre convinzioni più care, ma raramente è così. Una delle scene più divertenti della prima stagione vede Fleabag e sua sorella Claire (Sian Clifford) ammettere apertamente in uno stadio pieno di femministe che darebbero volentieri via cinque anni della loro vita per un corpo perfetto.

Allo stesso modo, nella seconda stagione Fleabag afferma, in una stanza piena di religiosi (e di un prete), che teme di non essere così femminista se avesse un seno più grande. La verità fa male.

L’insicurezza di non essere all’altezza delle proprie convinzioni è estremamente reale, ma poche persone ne parlano. Nessuno vuole vedersi come un impostore, ma la verità è che è davvero umano non essere sempre all’altezza dei propri ideali e non è la cosa più facile da ammettere.

Fortunatamente per noi, Fleabag non ha mai mostrato di preoccuparsi molto di ciò che gli altri pensano di lei, per cui tutti noi possiamo confrontarci con lei sulle nostre caratteristiche comuni più sgradite.