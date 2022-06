Stranger Things 4, il video del terrificante make-up per diventare Vecna

È davvero incredibile il lavoro che c’è dietro il il make-up per trasformare Jamie Campbell Bower in Vecna, tutto in un video terrificante.

Qualche settimana fa, abbiamo dato una rapida occhiata al dietro le quinte di alcuni dei trucchi utilizzati per creare il terrificante cattivo di Stranger Things 4, Vecna (Jamie Campbell Bower). L’immagine iniziale, condivisa dal truccatore Barrie Gower sulla sua pagina Instagram, mostrava da vicino la pelle flaccida e le vene che ricoprono il personaggio da cima a fondo.

Adesso l’account Twitter dello show ci ha dato un’altra occhiata al dietro le quinte della creazione di Vecna. Per fortuna si tratta di un timelapse, perché onestamente il trucco e le protesi necessarie per dare vita al più grande cattivo della stagione 4 sembrano occupare molto tempo della giornata.

Il filmato inizia con Bower seduto sulla sua sedia da trucco mentre guarda il suo telefono – fortunatamente per lui, è in grado di giocare ad Angry Birds, controllare Instagram e fare una o due ricerche su Google durante quello che sembra essere un processo scoraggiante.

Tutto inizia con un po’ di capelli tirati all’indietro e si parte. Sotto la direzione di Gower, il team di protesi e trucco lavora alla velocità della luce per applicare vene finte, pelle pallida e cadente all’attore, che continua a stare al telefono e a sorseggiare il suo Starbucks durante tutto il processo. Sebbene in passato sia stato paragonato a Freddy Krueger, non possiamo fare a meno di pensare al Grinch di Jim Carrey stravolto e dotato di un tocco alla Voldemort.

Quando tutto è pronto e gli ultimi ritocchi sono stati messi a posto, la clip si interrompe per rivelare Vecna che domina il suo regno nel Sottosopra.

Il primo volume della quarta stagione di Stranger Things ha regalato al pubblico innumerevoli colpi di scena, ma il più grande è stato probabilmente la rivelazione di Vecna. Quando ci è stato presentato, il personaggio non era altro che un gentile e tranquillo inserviente dell’ospedale, ma chi – o meglio, cosa – si è rivelato essere era qualcosa di molto più sinistro.

Con l’avanzare della stagione, abbiamo scoperto che il giovane non era chi diceva di essere e che in realtà era Henry Creel, figlio di Victor Creel (Robert Englund) e del primo esperimento infantile del Laboratorio Hawkins, che gli ha dato il nome affettuoso di “Numero Uno”. Abbiamo anche appreso che è stata Undici (Millie Bobby Brown) a sfregiare Numero Uno facendolo volare attraverso lo spazio e il tempo, direttamente nel Sottosopra.

E dare un’immagine di esplosione telecinetica in un altro universo non è stato un compito facile, ma in qualche modo Gower e il suo team di professionisti ci sono riusciti. Ormai è noto a tutti che la prima parte della stagione 4 di Stranger Things, diretta dai fratelli Duffer, sta infrangendo i record di streaming di Netflix e si è imposta come la serie più vista.

Se è vero che la recitazione è di livello superiore, con una trama incredibile, è anche vero che l’intricato trucco e le protesi sono ciò che dà alla serie quel fattore X in più.

La quarta stagione di Stranger Things è ora in streaming su Netflix.