Ms. Marvel, il finale del secondo episodio spiegato (in dettaglio)

L’episodio 2 di Ms. Marvel inizia a svelare il funzionamento dei nuovi poteri di Kamala Khan, approfondendo al contempo il mistero della storia della famiglia di giovane.

(*Attenzione: SPOILER per il secondo episodio di Ms. Marvel*)

Il secondo episodio di Ms. Marvel si conclude con un grosso cliffhanger, lasciando intendere che la prossima puntata fornirà risposte sulle origini dei poteri di Kamala Khan (Iman Vellani) e sul mistero della storia della sua famiglia. L’episodio offre uno sguardo più approfondito sul funzionamento dei poteri di Kamala in un divertente allenamento con il suo amico Bruno (Matt Lintz), oltre a fornire un approfondimento sulla vita di Kamala a Jersey City e sulla sua amicizia con Nakia (Yasmeen Fletcher).

Il secondo episodio di Ms. Marvel, “Crushed”, introduce anche Kamran (Rish Shah), uno studente della scuola di Kamala per il quale la ragazza si prende subito una cotta. Le dà lezioni di guida con l’auto di lusso dello zio e hanno gli stessi gusti in fatto di musica e film, tanto che tra i due si crea un legame.

Kamala non sa che Kamran sembra sapere molto più di lei di quanto lei sappia di lui. Dopo aver subito un’imboscata da parte del Damage Control nel momento culminante del secondo episodio, Kamala viene salvata da Kamran, che le offre un passaggio per sfuggire agli agenti che l’hanno circondata. Con grande sorpresa di Kamala, Kamran non sembra minimamente turbato dal suo abbigliamento da supereroe e, anzi, sul sedile posteriore dell’auto c’è un altro passeggero stranamente familiare.

“Vorrei presentarti mia madre”, dice Kamran e, con un colpo di scena sconvolgente, sembra che la madre di Kamran sia la stessa donna che Kamala vede nelle visioni da quando ha indossato il braccialetto della nonna.

Oltre a tutti gli intrighi familiari, Kamala è inseguita dal Controllo Danni, la ragazza è nel loro mirino fin dall’incidente avvenuto all’AvengerCon nell’episodio 1, dove ha attivato per la prima volta i suoi poteri in modo accidentale. In quell’episodio c’era una scena finale in cui un membro familiare del Controllo Danni, l’agente Cleary (Arian Moayed), aveva il compito di trovarla, proprio come era stato incaricato di interrogare Peter Parker e i suoi amici nella sequenza iniziale di Spider-Man: No Way Home.

I poteri di Kamala e la storia della sua famiglia sembrano essere intricati e, mentre questo mistero sarebbe sufficiente per qualsiasi adolescente, ora Kamala deve nascondersi anche dal governo. L’episodio 2 di Ms. Marvel prepara un affascinante ed emozionante proseguimento della serie, soprattutto per quanto riguarda la vera identità di Kamran e il motivo per cui il Controllo Danni è così intenzionato a catturarla.

Chi è veramente Kamran di Ms. Marvel e chi è sua madre?

Sebbene Kamran sembri inizialmente perfetto per Kamala, è chiaro che non le sta dicendo tutta la verità e che in lui c’è molto di più di quanto sembri. Nei fumetti, le famiglie di Kamala e Kamran sono vecchie amiche, anche se la famiglia di Kamran si è trasferita da Jersey City quando lui era solo un bambino.

Quando anni dopo sono tornati nel New Jersey, Kamran è stato colpito dalla stessa bomba di Terrigen che ha dato a Kamala i suoi poteri inumani. Di conseguenza, anche lui può emettere un bagliore bioluminescente e scaricare energia biocinetica.

Nei fumetti Kamala e Kamran condividono un legame romantico simile a quello della serie, ma lo scioccante colpo di scena nei fumetti vede Kamran rapire Kamala e portarla dal cattivo Lineage, un’altra persona che è stata colpita dalla bomba Terrigen e che fa parte di un gruppo che si fa chiamare NuHumans (Inumani nati sulla Terra).

Questo presenta un parallelo interessante con quanto accade nella serie, dove Kamala parte con Kamran senza saperlo.

La madre di Kamran nei fumetti è Bushra, anche se il suo ruolo nel materiale di partenza sembra essere molto meno importante di quello che ricopre nello show di Ms. Marvel. Considerando le modifiche apportate all’origine supereroistica di Kamala Khan per la sua apparizione nel MCU, questo non è necessariamente sorprendente.

Sebbene il MCU abbia sempre tratto ispirazione dai fumetti, non è mai stato una vera copia e la svolta con la madre di Kamran è proprio il tipo di cambiamento intrigante di cui beneficerà Ms. Marvel. Tutto ciò che si sa finora sulla madre di Kamran è che Kamala la vede nelle sue visioni, il che significa che le famiglie dei due potrebbero essere strettamente legate, dato che il braccialetto che ha contribuito a sbloccare i poteri di Kamala apparteneva alla sua bisnonna.

I prossimi episodi forniranno sicuramente al pubblico una risposta a questa storia familiare e a come Kamran e sua madre possano essere coinvolti.

Perché il Controllo Danni sta dando la caccia a Ms. Marvel

Il Controllo Danni è già stato visto nel MCU alcune volte, in particolare in Spider-Man: Homecoming e nel già citato sequel della Fase 4 No Way Home. In Homecoming, il Dipartimento del Controllo Danni si occupa di ripulire i danni lasciati dalla Battaglia di New York, con grande disappunto di Adrian Toomes.

In No Way Home sembra aver fatto un salto di qualità: non è più solo un’organizzazione che si occupa di ripulire i danni dopo le battaglie tra supereroi, ma anche di indagare sulle persone dotate di poteri. Quando l’identità dell’Uomo Ragno è stata rivelata, il Controllo Danni gli ha dato la caccia e ora che Kamala è entrata in scena sta dando la caccia anche a lei.

Perché il Controllo Danni vuole così tanto catturare Kamala? Alla fine dell’episodio 2 di Ms. Marvel, i Controllo Danni si scagliano contro Kamala con una notevole potenza di fuoco. Nei fumetti la squadra è nata come una società che si occupa di ripulire i disordini lasciati dai supereroi. Tuttavia, nel primo arco di fumetti della Marvel dedicato alla Guerra Civile, la Damage Control ha ottenuto un contratto che le permetteva, non solo di fornire servizi di sgombero, ma anche di valutare e addestrare i superumani registrati.

È possibile che la versione del Damage Control nel MCU stia iniziando a orientarsi maggiormente in questa direzione, nel qual caso potrebbe guardare a Kamala come potenziale reclutamento. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di qualcosa di molto più sinistro.

L’episodio 2 di Ms. Marvel è altrettanto stravagante e divertente del primo, ma ha anche fornito un forte seguito per la continuazione della storia di Kamala e degli intrighi che circondano la sua famiglia. Gli spettatori potrebbero non avere tutte le risposte nel prossimo episodio. Una cosa è certa, però: ci sarà ancora molto mistero.