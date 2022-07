Elvis, i 10 momenti inventate del film di Baz Luhrmann

Il film biografico di Baz Luhrmann si è preso alcune libertà creative quando si è trattato di ritrarre Elvis. In effetti, molte cose sono state inventate in questo adattamento.

Il biopic su Elvis di Baz Luhrmann continua lo stile del famoso regista, che si è cimentato in rappresentazioni sfarzose e scintillanti di storie famose, come Romeo e Giulietta e Il Grande Gatsby. La vita e la carriera del leggendario musicista Elvis Presley è l’ultima a ricevere un’interpretazione creativa da parte di Luhrmann.

Affrontare la mitologia di uno degli artisti più famosi mai esistiti in meno di 3 ore richiede ai registi di usare una licenza creativa per raccontare la storia nel modo desiderato. Questo vale anche per il nuovo film di Luhrmann, in quanto ci sono alcuni eventi che si sono svolti sullo schermo che non sono accaduti nella vita reale o sono stati leggermente modificati per adattarsi alla sua narrazione.

Elvis non ha mai licenziato il colonnello Tom Parker sul palco

Nel film, dopo anni di inganni, controlli e problemi finanziari, Elvis licenzia il suo manager, il Colonnello Tom Parker. Ancora peggio, lo caccia mentre si esibisce sul palco a Las Vegas, dove aveva una residenza su incoraggiamento di Parker.

Secondo il film, uno dei fattori che ha spinto Elvis oltre il limite è stato il fatto che Parker abbia mentito sul fatto di essere cittadino americano. Tuttavia, la giornalista musicale ed esperta di Elvis, Alanna Nash, contesta questo fatto, sostenendo che la nazionalità olandese di Parker fu rivelata solo dopo la morte di Presley.

Elvis, tuttavia, licenziò Parker dopo che il cantante ebbe una disputa con il proprietario dell’Hilton Hotel, Barron Hilton, che rescisse il contratto di un dipendente che gli vietava di parlare con Elvis. L’episodio, tuttavia, fu breve e si verificò nel backstage ma non sul palco.

Il Colonnello Tom Parker non parlava come Tom Hanks

L’interpretazione di Tom Hanks nei panni del Colonnello Tom Parker è stata accolta in modo contrastante dalla critica e dagli spettatori, molti dei quali l’hanno definita eccessiva, in particolare per l’insolito accento olandese utilizzato da Hanks.

È vero che il colonnello Parker è nato nei Paesi Bassi, ma i filmati e l’audio del vero Parker mostrano un accento molto più americano. La voce di Parker è stata probabilmente scelta da Hanks dietro le quinte del film per adattarsi alla sua interpretazione.

L’interpretazione di Hanks è quella di un personaggio più grande di lui, noto per le sue numerose stranezze e, in ultima analisi, per i suoi inganni, in particolare per aver mentito sulla sua cittadinanza americana. Un accento esagerato si adatta probabilmente più all’idea di Parker che alla realtà.

Elvis da bambino non indossava una collana con un fulmine

Nei flashback della sua infanzia, Elvis ritrae il giovane Presley mentre legge Capitan Marvel Jr (poi chiamato Shazam!). Infatuato dalle immagini del fumetto, si crea una collana con il simbolo del fulmine simile a quella del supereroe. L’esperto di Elvis, Billy Stallings, tuttavia, nega che ciò sia mai avvenuto, poiché non esistono prove della collana.

C’è molta somiglianza con l’eroe, tuttavia, nei futuri costumi di Elvis, con il suo amore per i colori vivaci, i mantelli e i dettagli dei fulmini sui suoi gioielli. Stallings ha affermato che è probabile che questa montatura sia stata creata da Baz Luhrmann per illustrare come egli sia diventato un tipo di eroe per i suoi fan, mentre altri ritengono che l’esposizione ai fumetti nei suoi umili inizi abbia contribuito a plasmare le sue aspirazioni.

Non scoppiò una rivolta dopo che Elvis disobbedì al Colonnello Parker

Elvis segue le orme di molti biopic musicali premiati con l’Oscar, ispirandosi a eventi reali e usando una licenza creativa. Sebbene le esibizioni di Presley abbiano causato disordini (il più famoso a Jacksonville, in Florida, quando fu inseguito dai fan), non si è verificata alcuna rivolta specifica dopo che il cantante ha ignorato l’ordine di Parker di non fare nessuno dei suoi passi di danza suggestivi e provocatori.

Poiché i dinamici passi di danza di Elvis erano diversi da qualsiasi cosa si fosse vista nei media tradizionali in quel momento della storia, la presenza sul palco del cantante fu vista piuttosto come scandalosa per l’epoca. Il fatto che Presley “disobbedisca” agli ordini e scateni una rivolta simboleggia ciò che ha reso Elvis una parte leggendaria della cultura pop.

Robert F. Kennedy non morì mentre Elvis si stava esibendo

La rappresentazione di Elvis del musicista reale non segue la stessa struttura lineare della storia. Il film descrive l’assassinio del candidato democratico alla presidenza Robert F. Kennedy, avvenuto il 6 giugno 1968, come se fosse avvenuto contemporaneamente al famoso speciale di Elvis del 1968. Tuttavia, lo speciale fu registrato il 27 giugno.

È probabile che gli eventi si intersechino nel film perché gli assassinii di Kennedy e di Martin Luther King Jr. nel 1968 furono un periodo tumultuoso per la cultura americana. Presley fu colpito emotivamente da quegli eventi e ciò influenzò la sua performance, spingendo il cantante a scrivere “If I Can Dream” in loro memoria.

Elvis non rischiava di finire in prigione per i suoi passi di danza

Elvis rende noto che il suo stile di ballo piuttosto sensuale era considerato immorale da molti. Nel film, Presley viene mostrato mentre muove il dito per deridere un giudice che gli aveva detto di astenersi dalle sue mosse, e viene anche spiato dalla polizia.

Tuttavia, non ci sono prove che Elvis sia stato arrestato per aver ballato, né che abbia dovuto affrontare l’esercito o la prigione.

Si trattava piuttosto di una tecnica di marketing per Elvis da parte del Colonnello Parker.

Ritrarre Presley come l’ingenuo ragazzaccio della musica rock che si spinge oltre i limiti delle convenzioni sociali rende il cantante ancora più attraente e facile da monetizzare. Sebbene sia certamente una montatura il fatto che Elvis rischiasse di scontare la pena, si trattava di una montatura a cui partecipava Parker.

La relazione tra Elvis e Priscilla viene dipinta come più sana di quanto non fosse in realtà

Il matrimonio di Elvis con Priscilla Presley complica la sua eredità, poiché la coppia si è conosciuta quando Priscilla aveva 14 anni ed Elvis 24. Il film non affronta direttamente la questione spinosa di questa relazione, ma piuttosto aggira l’argomento.

Si dice che i genitori di Priscilla siano arrabbiati per l’interesse di Elvis nei confronti della figlia, ma non vengono forniti dettagli sul perché.

Secondo un articolo scritto da Priscilla nel 1985, la relazione era molto più oscura di quello che veniva rappresentato sullo schermo.

Priscilla sostiene che lui la riempisse spesso di droghe e la “plasmasse” per farla diventare una donna mentre frequentava ancora la scuola. Sebbene Priscilla ricordi con affetto il periodo trascorso insieme, nel film c’è un chiaro distacco tra le rappresentazioni per aiutare il pubblico a trovare la loro relazione più facile da digerire.

Elvis probabilmente non era amico dei musicisti neri con cui viene rappresentato sullo schermo

Una cosa che Elvis ha capito bene della sua vita è che è stato fortemente influenzato dalla musica e dalla cultura nera. Molte delle sue canzoni più importanti sono state originariamente scritte e registrate da artisti neri (ad esempio, Hound Dog era originariamente di Big Mama Thornton). Nel film compaiono molti fondatori del Rock ‘n’ Roll, tra cui Thornton, Sister Rosetta Sharpe e B.B King, che viene mostrato come amico e confidente di Presley.

Nella vita reale, tuttavia, questa affermazione è stata contestata. “Elvis e B.B. erano conoscenti, ma non amici intimi”, sostiene l’autrice di Elvis Alanna Nash, aggiungendo che si limitarono a “incrociarsi brevemente”. Anche se forse non erano amici nella realtà, Luhrmann ha probabilmente esagerato il loro rapporto per evidenziare quanto Elvis fosse ispirato dalla loro musica.

Non si sa se Elvis abbia preso residenza a Las Vegas per pagare i debiti di gioco del Colonnello Parker

Gli anni di Las Vegas in Elvis sono rappresentati come una prigione per il cantante, che sembra intrappolato in una residenza all’International Hotel a causa dei debiti di gioco del suo manager al casinò. Se è vero che il Colonnello Parker era un prolifico giocatore d’azzardo, con vincite che superavano il milione all’anno, non ci sono prove di debiti di Parker nei confronti dell’hotel, soprattutto perché giocava d’azzardo in varie località della nazione.

È probabile che il film esageri il gioco d’azzardo come facile esempio della presa di Parker su Presley. Elvis notoriamente non si esibiva a livello internazionale a causa dei problemi legali del suo manager, e Las Vegas era probabilmente la sua migliore piattaforma per esibirsi. L’ambientazione di Las Vegas funziona anche come una rappresentazione della spirale comportamentale di Elvis, oltre che dello sfarzo e del glamour che caratterizzano tutta la sua carriera.

Elvis non era l’attore più pagato del suo tempo

Elvis è raccontato attraverso la narrazione del Colonnello Tom Parker, che riflette sulla vita dell’uomo di cui è stato mentore e che alla fine ha superato. Nell’informare il pubblico sull’eredità del Re del Rock ‘n’ Roll e sulla sua influenza sulla storia, Parker afferma che Presley è stato l’attore più pagato del suo tempo, oltre a essere l’attore più popolare della sua epoca.

È vero che Elvis fu pagato ben 1 milione di dollari per Avventura in Oriente nel 1965, ma a Marlon Brando erano già stati offerti 1,25 milioni di dollari nel 1962 per Gli ammutinati del Bounty (Guinness World Records), mandando in fumo la possibilità di Elvis di detenere il record.

Statisticamente parlando, questo è palesemente falso, ma il pubblico può forse perdonare Parker come narratore inaffidabile, visti i suoi precedenti di menzogna e inganno.