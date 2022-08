Carnival Row 2: data di uscita, trama, riprese completate, le prime foto e tutto quello che sappiamo

La serie più attesa di Amazon Prime Video, Carnival Row stagione 2, arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2022.

Anche se le riprese erano già iniziate nel 2020, la pandemia ha messo tutto in pausa per mesi, ma adesso Amazon ha annunciato che la lavorazione è terminata regalandoci alcuni scatti direttamente dal set durante l’ultimo giorno di riprese. Questa serie fantasy ha rapidamente conquistato il cuore di tutti gli spettatori per la sua storia coinvolgente e i suoi amatissimi personaggi.

Ci si aspetta che la seconda stagione alzi il livello della serie in termini di azione, intrighi e fantasy ad alta concezione.

Carnival Row 2 avrà anche un molti di cambiamenti dietro la macchina da presa. Marc Guggenheim showrunner della prima stagione, non tornerà per la seconda. Il nuovo showrunner è Erik Oleson (Unforgettable, Daredevil), che ha anche scritto il primo episodio della seconda stagione. Il co-creatore della serie, Travis Beacham, ha lasciato il progetto per differenze creative. Quindi è probabile che i nuovi episodi portino un’atmosfera diversa, basandosi su ciò che è già stato creato.

Con una fanbase appassionata che aspetta con il fiato sospeso, Carnival Row 2 porta con se un sacco di aspettative. Abbiamo quindi messo insieme questa pratica guida che raccoglie tutti i dettagli che sono stati rivelati finora sulla nuova stagione, tra cui trama, cast, personaggi e altro ancora.

Quanti episodi ha Carnival Row 2?

Come per la prima stagione, anche la seconda stagione di Carnival Row sarà composta da otto episodi. Mentre i titoli degli episodi non sono ancora stati rivelati, sappiamo chi ha scritto la maggior parte di essi.

Il primo episodio della stagione 2 è basato su una storia di Erik Oleson, Travis Beacham e Marc Guggenheim, con la sceneggiatura scritta da Erik Oleson. L’episodio 2 è stato scritto da Sarah Byrd, l’episodio 3 da Wesley Strick, l’episodio 4 da Dylan Gallagher e Mateja Bozicevic, e l’episodio 5 da Tania Lotia. Speriamo di avere anche i titoli degli episodi una volta che ci avvicineremo alla prima della stagione. Ve li faremo sapere subito.

Le immagini dal set

Orlando Bloom ha tagliato la sua barba alla Philo. “Che regalo”, ha detto l’attore in un lungo post su Instagram mentre ricordava il tempo sul set di Carnival Row. Amazon Studios e il cast hanno tenuto i fan aggiornati sulla produzione della seconda stagione.

Per celebrare la fine della produzione hanno condiviso quattro immagini nuove di zecca che raccontano ancora molto e poco di quello che vedremo. In un’immagine vediamo un Orlando Bloom insanguinato. Altre due immagini rivelano uno dei costumi di Cara Delevingne nella prossima stagione. Un’altra foto sembra raccontarci di una scena apparentemente tesa tra Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e Agreus Astrayon (David Gyasi).

La produzione della seconda stagione di Carnival Row è iniziata nel novembre 2019, con la maggior parte della stagione girata prima dell’arresto del marzo 2020. La produzione è ripresa più tardi quell’anno e si è conclusa nella Repubblica Ceca nell’agosto 2020.

Sembra che la decisione di Amazon di non dividere la seconda stagione in due parti abbia riportato il cast sul set per finire le riprese degli episodi rimanenti. Oltre a Praga, è stato riferito che la serie è stata girata nei Barrandov Studios e a Liberec, Doksany, Nelahozeves, Tousen e Libochovice.

Non si sa ancora molto su quello che succederà in Carnival Row nella seconda stagione, ma è sicuro che ci addentreremo maggiormente nella storia di Vignette e Philo, lui dovrà iniziare il suo arco narrativo come una mezza fata, poi scopriremo quello che è successo con Imogen e Agreus dopo la loro fuga da The Burgue.

Carnival Row racconta la storia di queste creature mitologiche fuggite dalla loro patria devastata dopo la guerra, queste si sono rifugiate in seguito nelle città, ma non sono mai state accettate, il loro arrivo ha creato tensioni che sono divampate in sempre più scontri tra i cittadini e la crescente popolazione di rifugiati. Al centro del dramma, ci sono: l’indagine su una serie di omicidi irrisolti, follia di potere, amore irrisolto e manovre da parte della società di distruggere qualsiasi tipo di pace possibile.

Data di uscita di Carnival Row stagione 2

Nonostante le riprese siano ufficialmente terminate, Amazon non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la stagione rinnovata. Ci si aspetta che la nuova stagione possa uscire nella seconda metà del 2022, a tal proposito a breve dovremmo avere un trailer che finalmente ci possa indicare la data.

Fino ad allora rimanete sintonizzati, salvate l’articolo e attivate le notifiche, aggiorneremo le informazioni riguardo a Carnival Row ogni volta che avremo qualcosa di nuovo.

Cast e team di Carnival Row stagione 2

Carnival Row è una serie televisiva fantasy americana che ha debuttato su Amazon prime video nel 2019. Il genere di questa serie appartiene al genere steampunk, urban fantasy, neo-noir, politico. Creato da Rene Echevarria, Travis Beacham, si basa su una sceneggiatura cinematografica chiamata A killing On Carnival di Travis Beacham. I produttori esecutivi sono Rene Echevarria, Travis Beacham, Marc Guggenheim, Jon Amiel, Orlando Bloom.

Il cast principale di Carnival Row



Orlando Bloom interpreta il ruolo di Rycroft Philostrate (“Philo”) un ispettore del Burgue Constabulary che indaga su un’oscura cospirazione nel cuore della città. Mezzo fae (fate) e veterano di guerra, empatizza con i fae con la disapprovazione di molti dei suoi colleghi.

Cara Delevingne interpreta il ruolo di Vignette Stonemoss che è una fae e l’ex amante di Philo, che ha sempre creduto morto dopo una guerra. Si ritrova ad avere a che fare con un gruppo di fae malfattori, conosciuti come il nome di Black Raven, in seguito si troverà invischiata in una lotta interiore con i suoi sentimenti per Philo.

Simon McBurney interpreta il ruolo di Runyon Millworthy, un artista di strada umano e maestro di una troupe di goblin che fanno spettacoli per le città.

David Gyasi interpreta il ruolo di Agreus Astrayon, un fauno ricco (conosciuto anche con il nome dispregiativo di “Puck”) disprezzato ed emarginato dall’alta società di Burgue per il suo aspetto e le sue origini.

Tamzin Merchant interpreta Imogen Spurnrose, un’ereditiera che per continuare a sostenere il suo stile di vita decide di stringere degli accordi pericolosi, o forse no.

Andrew Gower interpreta il ruolo di Ezra Spurnrose, il fratello di Imogen. Viene incolpato di aver gestito male le finanze della famiglia e per questo motivo di aver spinto la giovane sorella a indebitarsi.

Karla Crome interpreta il ruolo di Tourmaline Larou, amica ed ex amante di Vignette, poetessa laureata di Tirnanic. È anche la cortigiana del Tetterby Hotel in Carnival Row.

Jared Harris interpreta il ruolo di Absalom Breakspear nella stagione 1. Era il Cancelliere della Repubblica del Burgue.

Arty Froushan interpreta il ruolo di Jonah Breakspear, figlio di Absalom che si ribella al padre dominatore.

Indira Varma interpreta il ruolo di Piety Breakspear, moglie manipolatrice di Absalom che cerca in tutti i modi di onorare l’eredità della sua famiglia.

La trama: Cosa possiamo aspettarci?

Amazon Prime Video non ha rivelato la sinossi ufficiale di Carnival Row 2; tuttavia, basandosi sul finale della Stagione 1, è probabile che scopriremo di più sulla segregazione. Nell’ultimo episodio della Stagione 1, il governo ha ordinato un piano di segregazione per dividere le creature magiche dal resto della gente.

Sapendo che Vignette sarebbe stata separata da lui, Philo ha affrontato il fatto che anche lui è per metà creatura magica così ha deciso di raggiungerla nel ghetto.

Altrove, Agreus e Imogen sono partiti per un posto più sicuro nel finale della prima stagione, tuttavia, si sono rifiutati di tornare indietro quando le autorità hanno ordinato alla loro nave rientrare in porto.

È probabile che la stagione 2 vedrà la coppia intraprendere un percorso più avventuroso e si spera che questa trama alla fine si fonderà con quella di Philo e Vignette.

La sinossi ufficiale della stagione 1

Orlando Bloom e Cara Delevingne sono i protagonisti di Carnival Row, una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani.

Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

Amazon ha già rilasciato un trailer?

Amazon deve ancora rilasciare un trailer per Carnival Row 2. Ma considerando quanto sono progredite le riprese, non dovrebbe passare molto tempo prima che vengano rilasciati alcuni video. tenete monitorato questo spazio perché lo aggiorneremo con gli ultimi teaser e trailer non appena verranno rilasciati.

Intanto potete fare un ripasso con il primo.

Dove posso guardare Carnival Row 2?

Quando sarà finalmente rilasciata, Carnival Row 2 sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Se volete avere aggiornamenti salvatevi questo articolo e attivate le notifiche, perché appena usciranno nuove notizie sarete i primi a saperlo.