L’estate in cui imparammo a volare 2, data di uscita, trama, cast, tutto quello che sappiamo

La serie di successo di Netflix L’estate in cui imparammo a volare 2 è ufficialmente in produzione questo momento a Vancouver, in Canada, dopo aver ottenuto il rinnovo a fine maggio 2021.

Con una seconda stagione completa confermata e le riprese in corso, possiamo provare a costruire un buon quadro su ciò che possiamo aspettarci dalla stagione 2. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Basato sul popolare romanzo dell’autrice statunitense Kristin Hannah, L’estate in cui imparammo a volare racconta la commovente storia di due migliori amiche e degli ostacoli che devono affrontare sia nelle loro vite sia nella loro amicizia. Lo show ha debuttato mercoledì 3 febbraio, con recensioni contrastanti, ma alla fine è restato nella top 10 di Netflix per diverse settimane, catturando il cuore del pubblico.

L’estate in cui imparammo a volare 2 è stata rinnovata?

Ci sono voluti alcuni mesi ma Netflix ha ufficialmente dato l’annuncio che L’estate in cui imparammo a volare tornerà per una seconda stagione. La notizia è stata annunciata attraverso le loro piattaforme di social media e su YouTube, dove le attrici Katherine Heigl e Sarah Chalke hanno risposto alle domande dei fan e dato l’annuncio ufficiale.

La prima stagione non copre tutto il romanzo, quindi c’è ancora molto della storia di Tully e Kate da raccontare. Inoltre esiste anche un sequel del romanzo che estende ulteriormente la storia.

È stato confermato che Maggie Friedman tornerà come showrunner per la seconda stagione, mentre Michael Spiller (Modern Family, Scrubs) è stato indicato come regista per la seconda stagione.

Cosa aspettarsi da L’estate in cui imparammo a volare 2

Spoiler in vista! Se non avete finito la stagione 1, non leggete oltre!

Alla fine della prima stagione, siamo rimasti con due immagini molto contrastanti della relazione tra Tully e Kate. Dopo che Tully lascia il suo show, le due si godono una piacevole e intima chiacchierata vicino al camino, dove Tully promette a Kate che l’aiuterà a trovare un lavoro quando verrà assunta di nuovo.

Abbiamo poi un flashforward, dove la coppia ha un evidente confronto emotivo e si trovano ad un funerale, con Kate che dichiara di non voler più vedere Tully.

Indubbiamente, la stagione 2 spiegherà cos’è successo per spezzare così irreparabilmente il rapporto tra Tully e Kate, tuttavia, dato che questo è uno show sull’amicizia, non possiamo credere che non faranno pace alla fine. Anche se il finale conflittuale si svolge ad un funerale, non è ovvio di chi sia, ma dal momento che Tully arriva per porgere le sue condoglianze, è chiaramente il funerale di qualcuno vicino a Kate.

Abbiamo due probabili candidati: l’ex marito di Kate, Johnny, partito per l’Iraq e trovatosi in una situazione difficile proprio alla fine della stagione, o l’anziano padre di Kate. In entrambi i casi, una potenziale seconda stagione coprirebbe l’impatto che questo ha su Kate, così come sua figlia adolescente, Marah.

È probabile che la seconda stagione potrebbe anche esplorare ciò che accadrà adesso alla carriera di Tully, incluso se offrirà mai a Kate quel lavoro.

Naturalmente, dato che L’estate in cui imparammo a volare è basato su un romanzo abbastanza famoso, non c’è bisogno di cercare troppo a fondo per scoprire cosa succede effettivamente a Tully e Kate. Fate attenzione, potrebbe non piacervi quello che troverete

Anche se ancora da confermare, i titoli degli episodi sono stati caricati su IMDb e sono i seguenti:

Episodio 1 – Wish You Were Here

Episodio 2 – On The Road

Episodio 3 – I’m Coming Out

Episodio 4 – Papa Don’t Preach

Episodio 5 – Simple Twist of Fate

Episodio 6 – Reborn on the Fourth of July

I nuovi membri del cast della seconda stagione

Alla fine di settembre 2021, Netflix ha annunciato quattro nuove aggiunte al cast, Ignacio Serricchio, l’attore argentino che interpreterà Don West in Lost in Space è entrato nel cast e interpreterà Danny Diaz. Danny è descritto come un presuntuoso giornalista sportivo che inizia una relazione molto piccante con Tully.

Greg Germann, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, interpreterà Benedict Binswanger, fa parte di un’influente famiglia di taglialegna.

India de Beaufort, che è apparsa in Lo straordinario mondo di Zoey e apparirà anche in Slumberland di Netflix, interpreterà Charlotte. Il personaggio è descritto come una tranquilla aspirante giornalista con ha una cotta per Johnny Ryan.

Infine, Jolene Purdy interpreterà Justine Jordan, un’agente di talento ottimista con la capacità di mantenere un atteggiamento positivo. Purdy è conosciuta soprattutto per i suoi recenti ruoli in The White Lotus e WandaVision.

Data di uscita e quando arriverà su Netflix?

Le riprese della seconda stagione si stanno svolgendo ancora una volta a Vancouver, in Canada e sono iniziate alla fine di agosto 2021. Abbiamo appreso per la prima volta che la stagione 2 avrebbe dovuto iniziare le riprese all’inizio dell’anno, con le date preliminari delle riprese che si sarebbero svolte tra il 30 agosto fino al 20 aprile 2022. Katherine Heigl ha twittato il 24 agosto per confermare che era tornata a Vancouver per girare la seconda stagione.

Attraverso vari Instagram reel e post, possiamo confermare che le riprese della stagione 2 sono in corso. Per quanto riguarda la data di uscita della seconda stagione, la nostra migliore ipotesi basata sui programmi di produzione al momento dell’ultima pubblicazione, potrebbe essere tra la metà e la fine 2022. Questo, ovviamente, supponendo che la produzione non venga interrotta.

Abbiamo avuto un piccolo aggiornamento sulle riprese a metà novembre 2021 via Twitter con il cast che si è riunito per una foto.

Alla fine di novembre 2021, Katherine Heigl ha festeggiato il suo 43° compleanno sul set.

Se vuoi sapere tutto su L’estate in cui imparammo a volare 2 ricordati di salvare l’articolo e di attivare le notifiche.