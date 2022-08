Uomini e Donne, la notizia che molti fan non volevano sentire arriva proprio adesso

Una notizia giunta da poco mette in allarme tutti i fan storici della fortunata trasmissione Uomini e Donne che negli anni ha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori.

Uomini e Donne è uno di quei programmi che come il buon vino con gli anni migliora, infatti il dating show capitanato da Maria De Filippi è in assoluto uno dei pomeridiani più seguiti del palinsesto, questo perché porta in scena storie e persone vere che decidono di affidare il proprio cuore e i sentimenti al format in cerca del vero amore.

Sono davvero tanti i personaggi che sono passati nello studio di Canale 5, alcuni personaggi hanno avuto dei percorsi davvero travagliati, tra tradimenti, delusioni cocenti e situazioni scomode, per poi finalmente trovare il vero amore, molti dei protagonisti passati per le sedie e i troni di Maria De Filippi non solo si sono innamorati in trasmissione, ma nel tempo hanno costruito delle meravigliose famiglie.

Uomini e Donne è ormai diventato un fenomeno di costume, anche per la sua versione over, che vede persone di età più avanzata decidere di rimettersi in gioco per trovare l’amore, non è difficile affezionarsi ai vari personaggi che sono passati per il programma, tanto che in diversi casi alcuni di loro sono diventati dei veri e propri Vip con la V maiuscola.

Quindi per questa ragione quando dalla rete arriva aria di cambiamento il pubblico inizia a preoccuparsi e questa ultima notizia ha lasciato l’amaro in bocca a molte persone.

Uomini e Donne, alcune novità non piacciono tanto al pubblico

Ormai ci siamo, manca pochissimo a settembre e come direbbe, Righeira “l’estate sta finendo” ma questo per la televisione vuol dire una sola cosa, riprenderanno tutti i programmi attesissimi, come Uomini e Donne, la redazione del programma ha lavorato duramente in questi mesi estivi per essere pronta a ricominciare a gonfie vele una nuova edizione che vede tornare i beniamini in cerca di forti emozioni.

Ma non solo, Uomini e Donne è amatissimo anche per i suoi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sempre pronti a dire la loro sulle questioni di cuore dei protagonisti delle storie. Solo che proprio adesso arriva una vera e propria doccia fredda per tutti i telespettatori, il programma subirà un cambiamento che forse non tutti sono pronti ad accettare.

Cosa succederà a settembre a Uomini e Donne?

Arriva la notizia che forse in molti non volevano sentire, una amara delusione per i telespettatori che stanno contando i giorni le ore e i minuti che li separano dal riprendere le storie lasciate in sospeso e le nuove avventure che inizieranno con la prossima stagione, Instagram però è rivelatore e annuncia che la nuova edizione del famoso dating show condotto da Maria De Filippi non arriverà con gli inizia si settembre ma sarà posticipato e non di poco.

Uomini e Donne arriverà sul piccolo schermo da lunedì 19 settembre e le prime puntate verranno registrate a fine agosto. Ci vorrà un po’ di pazienza.