Ginny & Georgia, sembra che la seconda stagione stia per arrivare su Netflix

La showrunner di Ginny & Georgia Sarah Lampert ha condiviso un promettente aggiornamento sullo stato di produzione della seconda stagione, indicando che la sua uscita si sta avvicinando.

La data di uscita della seconda stagione di Ginny & Georgia sembra avvicinarsi. La serie comico-drammatica di Sarah Lampert ha debuttato su Netflix nel febbraio 2021, rivelandosi un fenomeno a sé stante e sovvertendo le aspettative degli spettatori che la vedevano come una scopiazzatura di Gilmore Girls.

La storia segue la coppia madre-figlia Georgia (Brianne Howey) e Ginny Miller (Antonia Gentry) mentre si trasferiscono nella cittadina del New England di Wellsbury, dove Georgia spera di dare ai suoi figli una vita migliore della sua. Tuttavia, le cose non vanno così bene come Georgia sperava, poiché il suo passato oscuro inizia a influenzare i suoi figli. Il ritorno del padre di Ginny, Zion (Nathan Mitchell), complica ulteriormente le dinamiche familiari.

Le reazioni della critica a Ginny & Georgia sono state più o meno contrastanti. Oltre alle critiche contro la discutibile genitorialità di Georgia, lo show ha suscitato anche le ire di Taylor Swift per una battuta fuori luogo, dove la popstar ha risposto direttamente allo show.

Tuttavia, sono stati elogiati anche la caratterizzazione multidimensionale del cast principale, l’esplorazione di emozioni complesse e di amicizie adolescenziali, oltre all’umorismo dark e tagliente. Dal punto di vista dell’audience, Ginny & Georgia si è rivelata un successo; ha mantenuto il suo posto nella classifica Top 10 di Netflix per diverse settimane dopo la sua uscita.

Questo successo ha garantito il rinnovo della seconda stagione. In precedenza, era stato annunciato che la seconda stagione di Ginny & Georgia aveva terminato le riprese, e ora c’è un ulteriore aggiornamento sullo show.

La Lampert ha offerto un aggiornamento incoraggiante sullo stato della seconda stagione pubblicando un’immagine sull’account del dietro le quinte dello show, gngbts, ha indicato che la post-produzione della seconda stagione è quasi completata. La didascalia ha anche attirato l’attenzione di molti fan, in quanto suggerisce che l’uscita dello show non è lontana.

Al momento, i dettagli sulla trama della seconda stagione di Ginny & Georgia non sono esattamente abbondanti, la prima stagione si è conclusa con un cliffhanger esplosivo in cui Ginny viene a conoscenza dei numerosi segreti di sua madre.

Sconvolta e terrorizzata dalle rivelazioni, prende Austin (Diesel La Torraca), sale su una moto e scappa dalla madre e da Wellsbury. Non è chiaro dove Ginny sia diretta, ma considerando che Aaron Ashmore si è unito al cast della seconda stagione di Ginny & Georgia nel ruolo del padre di Austin, i fratelli potrebbero finire a casa sua.

Dopotutto, Austin era arrabbiato perché Georgia non aveva mai spedito le sue lettere al padre, quindi avrebbe senso che Ginny riunisse il duo padre-figlio in modo che entrambi possano chiudere la questione. Tuttavia, a prescindere dal luogo in cui Ginny e Austin andranno, i telespettatori possono aspettarsi che Georgia alla fine li rintracci.

È nota per essere sempre un passo avanti e, data la sua intelligenza, la sua decisione di tenere Austin lontano da suo padre potrebbe non essere stata senza una buona ragione.

La nuova immagine di Lampert è una notizia positiva, indica che sono in vista ulteriori aggiornamenti per la seconda stagione di Ginny & Georgia. Tuttavia, coloro che sono alla ricerca di un trailer potrebbero dover tenere duro perché Netflix ha programmato la prossima uscita della sua stravaganza promozionale, TUDUM, per settembre, quindi probabilmente sarà allora che verrà svelato un primo sguardo alla seconda stagione.

Ci sono molte domande in sospeso della prima stagione a cui i fan stanno cercando una risposta e, considerando i progressi che Ginny & Georgia ha già fatto nella seconda stagione, non ci vorrà molto prima che tutte le questioni in sospeso vengano risolte.