Ilary Blasi, violentemente insultata per il suo aspetto. L’aggressione è pesante

Dopo alcune condivisioni di sue foto, Ilary Blasi è stata violentemente accusata e le parole sono state al vetriolo.

Tra gli argomenti più caldi dell’estate sicuramente c’è stata la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, un matrimonio finito dopo oltre vent’anni di coppia e che porta ancora il mistero di quale sia stata la causa della sua rottura.

La narrazione a cui abbiamo assistito in questo mese è stata serrata, rivolta a scovare indizi su tradimenti e nuovi amori, come i messaggi compromettenti che l’ex campione avrebbe trovato sul cellulare della moglie, per arrivare alle foto pubblicate dal settimanale Chi che vedevano Totti sotto casa di una misteriosa donna, un nome che al tempo ci sembrava nuovo, mentre a oggi ormai è tra i più inflazionati dell’opinione pubblica, quello di Noemi Bocchi.

Nel mirino dei rotocalchi di cronaca rosa ovviamente c’è sempre Ilary, da quando ha annunciato tramite un comunicato stampa la fine del suo matrimonio è partita, un’estate molto lunga e turbolenta in cui si è tenuta lontana da dichiarazioni ufficiali, ma è sempre stata molto attiva sui social, in particolare Instagram, con scatti mozzafiato che hanno fatto chiacchierare soprattutto perché parevano proprio essere mai casuali ma ben indirizzati a voler mandare dei messaggi forti e chiari.

Ovviamente non sono mancate le paparazzate che la vedevano al mare a Sabaudia in forma smagliante con i figli, lei stessa ha condiviso in diverse occasioni alcune immagini che la ritraevano in bikini e mostravano tutta la sua prestanza fisica.

Ovviamente non sono mancate le polemiche e proprio alcuni degli ultimi contenuti hanno riacceso il dibattito sulla sua possibile scelta di essersi affidata alla chirurgia.

La famosa conduttrice ha pubblicato alcuni selfie e il web è insorto additandola di essere una persona totalmente diversa da quella che era quando faceva il suo esordio nel mondo dello spettacolo come letterina del programma di successo condotto da Gerry Scotti, Passaparola.

Ilary Blasi, l’attacco social sul suo aspetto

In molti hanno da tempo detto che la Blasi sia ricorsa al bisturi nel corso degli anni, sembra aver aggiunto qualche taglia al suo decolté e abbia rimpolpato le labbra, oltre al fatto che l’occhio esperto di alcuni gossippari hanno anche aggiunto che gli interventi sarebbe stati altri, tra cui zona degli occhi e zigomi che appaiono molto più squadrati e affilati.

Ilary in tutto questo non ha mai smentito ne confermato, ma sicuramente sui social sono arrivate in diverse occasioni alcuni commenti al vetriolo, degli attacchi veri e propri sul fatto che, potenzialmente, abbia deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, che se anche fosse sarebbe una libera scelta non giudicabile.

Così vediamo che dopo gli ultimi scatti pubblicati che appaiono molto ravvicinati, iniziano a comparire i primi commenti non proprio delicati che la accusano di essere tutta di plastica, quelli che hanno deciso di scannerizzarla al microscopio sostengono che ultimamente abbia fatto un nuovo ritocco alle labbra che ultimamente appaiono ancora più carnose e marcate, oltre al viso che sembra sempre più affilato.

Tanto che uno dei commenti che si leggono è stato, “Ti sei proprio rovinata sembri un lama…troppa plastica”. Le male lingue hanno anche detto che una delle motivazioni della rottura tra la conduttrice e Totti sarebbe anche questo eccessivo abuso di chirurgia che l’ha completamente trasformata in un’altra persona rispetto alla donna di cui il pupone si era innamorato rendendola irriconoscibile. Ma chi può dire quale sia la verità.