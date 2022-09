Rosalinda Celentano: svelato il motivo del perché non ha capelli. La ragione è commovente!

La figlia di Adriano Celentano e sua moglie Claudia Mori, Rosalinda Celentano è stata un’importante concorrente di Ballando con le Stelle. Tutti hanno notato un particolare. Perché ha la testa rasata? Ecco il motivo molto profondo.

Rosalinda Celentano è la bellissima figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. La donna, qualsiasi sia la sua veste, sfoggia la sua incredibile classe soprattutto grazie ad uno sguardo magnetico e a degli occhi azzurri. Nell’edizione 2020 di uno dei programmi di punta di Rai 1, Ballando con le stelle molti fan hanno notato come la donna non portasse i capelli lunghi. Questo, per così dire, look è un suo tratto distintivo da sempre ma quale è la ragione dietro tale scelta?

Ballando con le stelle è sì un contest per imparare a ballare ma, allo stesso tempo è uno spazio dove raccontare la propria storia e la propria individualità. La Celentano ha approfittato di questo contenitore per far conoscere a tutti il suo difficile passato.

Innanzitutto, Rosalinda ha parlato del complicato rapporto con i suoi famosi genitori colpevoli, forse, di non aver accettato a pieno l’omosessualità di sua figlia. La donna, infatti, ha affrontato un periodo davvero brutto sia per la delicata relazione con Adriano e Claudia Celentano che per la diagnosi di un tumore che l’ha vista costretta a ripensare la sua concezione del corpo. Un corpo sfigurato e distrutto dalla malattia ma anche da tanti anni di poca accettazione di sé.

Rosalinda, però, dopo molto tempo ha imparato ad amarsi e ad apprezzare quel corpo che un tempo era stata una gabbia. Per questo, ora, lo considera come lo specchio dell’anima, un tempio unico da custodire e da omaggiare ogni giorno. La donna ha raccontato anche della sua depressione e del lungo tunnel di tristezza che ha colpito la sua vita ma dal quale ne è uscita vincente.

Il motivo dei suoi capelli

Rosalinda Celentano, adesso, ha cambiato radicalmente la concezione del corpo rispettandolo il più possibile. La scelta di portare il capo rasato risiede nel desiderio di sentirsi più leggera. Non avere i capelli per Rosalinda significa, quindi, sbarazzarsi dei pensieri negativi per accogliere buone vibrazioni e tanta positività.

La donna ha necessità di recuperare la sua parte più ottimista ed è per questo che ha deciso, ormai da un po’ di tempo, di rasarsi la testa. Questa ragione, seppur inusuale, è molto profonda ed emozionante ed evidenzia la presenza nella donna di un animo sì tormentato e complesso ma molto genuino e spirituale.

Quale sia il pensiero di Adriano Celentano e Claudia Mori sulle scelte della figlia Rosalinda, però, non è dato saperlo. Del resto, tutto tace, come sempre.