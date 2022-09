The Whale, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Il viaggio di ritorno di Brendan Fraser continua ad andare avanti, The Whale è stato presentato in anteprima e Venezia, l’attore ha ricevuto la standing ovation e 6 minuti di applausi.

Darren Aronofsky è senza dubbio un regista fantastico, ma questo non significa necessariamente che il suo repertorio di film sia il più accessibile oggi al cinema.

Avendo realizzato film come π – Il teorema del delirio (1998), Requiem for a Dream (2000), The Fountain – L’albero della vita (2006), The Wrestler (2008), Il cigno nero (2010) e Noah (2014), Aronofsky è spesso oggetto di recensioni entusiastiche, ma la genialità per cui la comunità cinematografica lo elogia è spesso trascurata dal pubblico più occasionale.

A volte i suoi film diventano oggetto di dibattito tra i suoi fan più accaniti, come nel caso del suo ultimo film Madre! (2017), che ha avuto una risposta molto più polarizzata: una parte degli spettatori lo ha definito magistrale, mentre l’altra parte lo ha definito pretenzioso.

Ad ogni modo, la maggior parte degli amanti del cinema che conoscono il lavoro di Aronofsky concordano sul fatto che il regista ha una mente cinematografica incredibile e si impegna costantemente a raccontare le storie che ritiene debbano essere raccontate.

Che si tratti dell’epica scala biblica di Noah o dell’ambiente chiuso, più tranquillo ma caotico, di Madre! la sua filmografia è sorprendentemente varia e ha lavorato con una grande varietà di budget. Tuttavia, il prossimo progetto di Aronofsky è il più piccolo a cui abbia lavorato finora, ma sembra includere ancora i temi esistenziali del posto dell’uomo nell’universo per i quali è diventato così famoso.

Il film in questione è The Whale, la storia di un uomo di 300 chili basata sull’omonima pièce teatrale e interpretata da Brendan Fraser nel ruolo principale, il che rappresenta un’altra grande occasione per l’attore dopo la sua lunga pausa, oltre al suo ruolo nel prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (2023).

The Whale segnerà la prima volta che Aronofsky lavorerà con l’universalmente acclamata A24, la casa di produzione che negli ultimi anni si è fatta un nome come volto indiscusso della cinematografia indipendente.

Con un materiale di partenza già esistente, un regista nominato all’Oscar, un attore protagonista molto amato e uno studio con un impressionante catalogo di successi passati, The Whale sembra essere un successo sicuro, dimostrato anche dal calore ricevuto a Venezia durante la sua proiezione in anteprima.

Eppure, nonostante l’uscita sia prevista per la fine dell’anno, i dettagli sul progetto sono rimasti avvolti nella segretezza, ne sapremo di più in questi giorni. Ciò non significa che informazioni sull’atteso progetto siano impossibili da trovare: ecco tutto ciò che sappiamo finora su The Whale.

Esiste un trailer per The Whale?

Come abbiamo detto, The Whale è stato avvolto dalla segretezza e una delle ragioni principali è che non abbiamo ancora un trailer del film.

L’unica cosa che abbiamo finora e che potrebbe essere considerata materiale promozionale è un’unica foto che ritrae il personaggio di Fraser, Charlie, seduto nel suo salotto. Se l’adattamento di Aronofsky è fedele allo spettacolo teatrale originale, questo luogo sarà il luogo in cui il film trascorrerà la maggior parte del tempo.

Qual è la data di uscita di The Whale?

The Whale è in gara alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è stato proiettato in anteprima nella giornata di ieri, domenica 4 settembre, a breve la recensione. La sua uscita nelle sale invece è stata ufficialmente programmata per venerdì 9 dicembre 2022, giusto in tempo per partecipare anche agli Oscar, per quella che sarà sicuramente una stagione di premi molto competitiva.

Oltre a fare il giro dei festival, le prime notizie sul film hanno già fatto guadagnare a Brendan Fraser il TIFF Tribute Award, il che è un ottimo segno per le prospettive di possibili premiazioni.

The Whale è basato su un’opera teatrale

Sì, The Whale è basato sull’omonima opera teatrale off-Broadway scritta da Samuel D. Hunter, che ha anche scritto la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico. Sebbene lo spettacolo non sia arrivato alle grandi insegne luminose di Broadway, è stato comunque oggetto di recensioni entusiastiche e di diversi premi prestigiosi.

Il Chicago Tribune, ad esempio, ha definito l’opera, vincitrice del Lucille Lortel Award, “un’esplorazione straordinariamente eloquente del modo in cui il bisogno di onestà ci travolge quando sentiamo che il nostro tempo è breve”.

Il fatto che Hunter sia stato coinvolto così direttamente nel processo di scrittura è un buon segno del fatto che questo spettacolo sia fedele alla storia originale che ha catturato i cuori e le menti di molti nel mondo del teatro.

Qual è la trama di The Whale?

Charlie è un insegnante di inglese patologicamente obeso che vive nello stato dell’Idaho. Con un peso di circa 300 chili, l’obesità di Charlie ha limitato la sua capacità di movimento e condivide la sua passione per la letteratura interamente dal suo divano (in particolare per il suo romanzo preferito, Moby Dick).

Oltre all’obesità patologica, Charlie è anche depresso al punto da avere tendenze suicide, poiché sta essenzialmente cercando di mangiare fino alla morte. L’unica cosa che gli impedisce di raggiungere prima questo obiettivo è il desiderio di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente Ellie (Sadie Sink).

Charlie sembra aver accettato il fatto che non gli resta molto tempo su questa Terra, anche se cerca di accelerare il processo mangiando troppo.

Tuttavia, forse con l’aiuto di Ellie, dell’infermiera e amica intima Liz (Hong Chau), e di un missionario mormone di nome Thomas, Charlie potrebbe avere la possibilità di trovare una ragione e una fonte di felicità che gli sono mancati per tanti anni.

Chi c’è nel cast di The Whale?

Anche se probabilmente è conosciuto soprattutto per il suo lavoro nella trilogia de La mummia, Brendan Fraser ha un curriculum piuttosto vario di ruoli in vari generi, che vanno da commedie complete come Indiavolato (2000) a drammi esistenziali di supereroi come Doom Patrol (2019-2021).

The Whale potrebbe facilmente rivelarsi il suo ruolo più ambizioso e impegnativo, poiché si tratta di uno studio di carattere estremamente profondo che vive o muore grazie alla performance emotiva di Charlie.

Il cast di supporto che si unisce a Fraser comprende Sadie Sink (Stranger Things) nel ruolo della figlia di Charlie, Ellie, Hong Chau (Downsizing) nel ruolo dell’infermiera e compagna di Charlie, Liz, Ty Simpkins (Iron Man 3) nel ruolo del missionario mormone Thomas e Samantha Morton nel ruolo dell’ex moglie di Charlie, Mary.