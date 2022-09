Al Teatro Arcimboldi arriva la grande musica: Anastacia; Opeth; Negramaro; Mario Biondi ecco tutto quello che dovete sapere

Al Teatro Arcimboldi arriva la grande musica, tre appuntamenti imperdibili per un autunno tutti da cantare e ballare.

Tre spettacoli imperdibili stanno per debuttare al Teatro Arcimboldi di Milano, iniziando con Anastacia e il suo I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary Tour, per poi passare a Opeth – Cauda Venenum Tour, continuando con i Negramaro e il loro attesissimo Unplugged European Tour, fino a chiudere in bellezza con le note calde e morbide di Mario Biondi And High Five Quintet – Rassegna Jazzmi, un calendario ricco, ecco tutte le date.

Anastacia “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary”

21 settembre 2022 ore 21

Debutta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il tour italiano di Anastacia, ben 5 le tappe nei teatri italiani, a confermare il forte legame tra Anastacia e il pubblico del nostro paese. L’icona pop ha annunciato il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour che partirà̀ dalla Svizzera e farà̀ tappa in città come Roma, Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra.

Saranno ben 5 i concerti nel nostro paese, dal debutto al Teatro Arcimboldi di Milano ad altri 3 prestigiosi teatri Italiani come il Brancaccio di Roma, il Metropolitan di Catania e il Verdi di Firenze per arrivare al PalaBassano2 di Bassano del Grappa sede della tappa conclusiva di questo mini tour nella nostra penisola.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più̀ riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

INFO:

Mercoledì 21 settembre ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Platea Bassa € 60,00 + prevendita

Platea Alta € 50,00 + prevendita

Prima Galleria € 40,00 + prevendita

Seconda Galleria € 34,00 + prevendita

PREVENDITE disponibili su www.teatroarcimboldi.it – www.ticketone.it

Opeth. In Cauda Venenum Tour + The Vintage Caravan

27 settembre 2022 ore 21

Gli Opeth, vere e proprie leggende della scena musicale svedese, arrivano in tour nei teatri con una produzione ambientata in un set che stupirà tutti i fan e gli amanti del progressive death metal.

Opeth sono un gruppo musicale formatosi a Stoccolma nel 1990. Il nome del gruppo si ispira a quello della città della Luna (Opet) del libro L’uccello del sole di Wilbur Smith. Nel settembre 2019 hanno pubblicato “In Cauda Venenum”, il nuovo album, accolto in maniera ottima da critica e pubblico.

INFO:

Martedì 27 settembre

19:45 – 20:30 The Vintage Caravan

21:00 – 23:00 Opeth

PREZZI DEI BIGLIETTI: I biglietti acquistati per la data del 23 marzo 2020 e successivi posticipi, restano validi per la nuova replica alle stesse modalità di fruizione.

Platea Bassa € 55,00 + prevendita

Platea Alta € 50,00 + prevendita

Prima Galleria € 43,00 + prevendita

Seconda Galleria € 38,00 + prevendita

PREVENDITE disponibili su www.teatroarcimboldi.it – www.ticketone.it

Negramaro, Unplugged European Tour 2022

30 settembre 2022 ore 21

1 e 3 ottobre 2022 ore 21

Debutta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il tour dei Negramaro che partirà da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito 10 grandi appuntamenti nelle principali capitali europee.

Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: Unplugged.

I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi festival, agli stadi.

Una nuova dimensione live che offrirà alla band la possibilità di sperimentare nuove grandi soluzioni artistiche e al contempo (dopo oltre 15 anni di palazzetti, stadi e grandi venue) al pubblico la possibilità unica di vivere un contatto più diretto con lo show e con la musica dei Negramaro.

Un’occasione unica ed irripetibile che li vedrà tra novembre e dicembre viaggiare anche in Europa per esibirsi in alcuni storiche venue del continente.

INFO:

Venerdì 30 settembre, Sabato 1 ottobre, Lunedì 3 ottobre ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Platea Bassa € 70,00 + prevendita

Platea Alta € 65,00 + prevendita

Prima Galleria € 55,00 + prevendita

Seconda Galleria € 45,00 + prevendita

PREVENDITE disponibili su www.teatroarcimboldi.it – www.ticketone.it

Mario Biondi and High Five Quintet reunited Gathered Souls

2 ottobre 2022 ore 21

Jazzmi ospita, per la sua settima edizione, il grande ritorno in scena di Mario Biondi e The High Five Quintet, di nuovo insieme sul grande palco TAM Teatro Arcimboldi il 2 ottobre per un imperdibile concerto-evento.

Fabrizio Bosso, Daniele Scannapieco, Julia Oliver Mazzariello, Pietro Ciancaglini e Lorenzo Tucci accompagnano Biondi in un sodalizio artistico che ha raggiunto l’apice nel 2006, con l’uscita di “A Handful of Soul”, album multi-platino contenente classici come “This Is What You Are” e “Rio de Janeiro Blue”, brani che hanno reso questo progetto un album di riferimento del jazz nel mondo.

Mario Biondi possiede un baritono profondo, morbido ma granuloso, estremamente basso, intenso e profondamente emotivo nell’interpretazione di soul, R&B e jazz. Il suo amore per il passato ha contribuito a plasmare il suo particolare stile, che prende spunto dall’influenza di grandi vocalist come Lou Rawls, Al Jarreau e Isacc Hayes.

Professionista fin dall’adolescenza, Biondi è stato per anni un session singer e nel 1998 ha avuto l’opportunità di supportare Ray Charles. La prima grande occasione arriva nel 2004, quando il suo singolo jazz-pop “This is What you Are” (in cui è stato supportato dal quintetto High Five) diventa un successo internazionale e un inno da dancefloor che ha ispirato numerosi remix. Da allora, Biondi ha esplorato numerosi suoni e tradizioni, dal jazz europeo contemporaneo, all’R&B contemporaneo per adulti e agli stili pop globali.

INFO:

Domenica 2 ottobre ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Bassa € 60,00 + prevendita

Platea Alta € 55,00 + prevendita

Prima Galleria € 50,00 + prevendita

Seconda Galleria € 40,00 + prevendita

PREVENDITE disponibili su www.teatroarcimboldi.it – www.ticketone.it

VISITA IN SICUREZZA Informazioni su: https://www.teatroarcimboldi.it/visita-in-sicurezza